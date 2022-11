Mauna Loa: o que está acontecendo dentro do maior vulcão ativo do mundo

Há 1 hora

Crédito, Getty Images

O Mauna Loa — o maior vulcão ativo do mundo — está em erupção no Havaí pela primeira vez desde 1984.

A lava está fluindo pela lateral do vulcão a uma temperatura de 1.000°C, mas especialistas dizem que isso ainda não é uma grande ameaça para os moradores locais.

Qual é o tamanho do Mauna Loa?

O Mauna Loa, que significa "montanha longa" em havaiano, é o maior vulcão ativo do mundo.

Abrange 5.271 quilômetros quadrados e faz parte de uma cadeia de cinco vulcões que formam a Ilha Grande, a maior do arquipélago do Havaí.

Este vulcão sozinho cobre metade de toda a ilha.

O cume do Mauna Loa fica a 4.170 metros acima do nível do mar, mas sua base está no fundo do oceano. De lá até o cume, são 9.170 metros, o que o torna mais alto que o Monte Everest.

Por que o Mauna Loa está em erupção?

Plumas de material superaquecido chamado magma vêm brotando sob o Mauna Loa e vulcões vizinhos de um "ponto quente" nas profundezas da Terra.

"Ninguém sabe exatamente por que esses pontos quentes existem", diz Carmen Solana, vulcanologista da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido.

"Mas podem ser causados pela decomposição de material radioativo no manto da Terra."

"Essas plumas de magma formaram todas as ilhas havaianas."

Quando o Mauna Loa entra em erupção, explica Solana, o magma jorra primeiro na caldeira — a depressão em forma de tigela no cume do vulcão. Chamada Mokuaweoweo, ela cobre uma área de 15 quilômetros quadrados e tem 180 metros de profundidade.

O magma escorre então de "fendas", ou fissuras na rocha, na lateral do vulcão e desce pela encosta da montanha como um líquido chamado lava. Tem uma temperatura de 1.000°C e queima tudo que está no seu caminho.

Quando os vulcões entram em erupção, eles também liberam matéria que esfria formando fios de vidro chamados Cabelo de Pele.

"Pele era o nome da deusa que se acreditava viver no Mauna Loa, e os fragmentos são finos e de cor castanho-dourada", diz Solana. "Ela era uma loira temperamental."

Por que a erupção do Mauna Loa é importante?

O Mauna Loa entrou em erupção 33 vezes desde 1843, ano da primeira que se tem registro. Em média, acontece uma erupção a cada cinco anos e meio.

No entanto, a última erupção foi há quase 40 anos.

"Houve alguns sinais de magma brotando nos últimos 10 anos", diz Andrew Hooper, professor de geofísica da Universidade de Leeds, no Reino Unido. "Mas não tinha havido nenhuma erupção até agora".

A atual erupção do Mauna Loa está oferecendo a uma nova geração de cientistas a oportunidade de estudar como o vulcão funciona, diz Hooper.

Mauna Loa, localizado dentro do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí, cobre metade da Ilha Grande do estado americano

"Será interessante para nós ver onde o magma está armazenado dentro do Mauna Loa — onde fica entre brotar do manto da Terra e sair da superfície do vulcão", acrescenta.

A erupção do Mauna Loa é perigosa?

Diferentemente de muitos vulcões, o Mauna Loa geralmente não produz erupções realmente explosivas, nas quais a lava é lançada no ar junto com nuvens de cinzas e gás.

Em vez disso, a lava flui em um ritmo bastante lento pela lateral do vulcão.

"Os fluxos de lava não são uma ameaça à vida", diz Hooper, "porque se pode sair do seu caminho".

"Além disso, a lava não está indo para o oeste do vulcão, descendo em direção às cidades mais próximas — mas, sim, para o nordeste. Teria que percorrer um longo caminho nessa direção antes de causar sérios danos a propriedades."

Mas os gases que o Mauna Loa está liberando podem representar um risco maior para a população local.

"Os gases vulcânicos, incluindo dióxido de enxofre e cloro, reagem com a umidade do ar, produzindo 'vog', que é a névoa vulcânica", explica Solana.

"Isso pode causar problemas para as pessoas por causa do vento. Pode irritar os olhos e provocar problemas respiratórios em algumas pessoas."

As autoridades de saúde do Havaí dizem que a qualidade do ar ainda é boa, mas pode piorar a qualquer momento.

Se isso acontecer, os moradores são aconselhados a evitar atividades ao ar livre e ficar em casa com as portas e janelas fechadas.