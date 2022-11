A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O momento em que jornalista da BBC é preso na China

Há 31 minutos

Lawrence cobria as manifestações em Xangai quando foi agredido e levado por policiais.

O caso teve desdobramentos diplomáticos: o embaixador chinês no Reino Unido, Zheng Zeguang, foi convocado ao Ministério de Relações Exteriores britânico para explicações. Uma fonte do ministério disse à BBC que a prisão do jornalista foi "completamente inaceitável".