O que é 'gaslighting', a palavra do ano do dicionário em inglês Merriam-Webster

Há 1 hora

Manipulação psicológica é a marca principal do gaslighting

Quando o dramaturgo britânico Patrick Hamilton escreveu em 1938 a peça Gas Light (luz a gás, em tradução literal), mal sabia ele quantas vezes o título de sua obra seria empregado no século 21.

A Merriam-Webster, a editora de dicionários mais antiga dos Estados Unidos, acaba de escolher "gaslighting" como a palavra do ano.

As pesquisas pela palavra no site da Merriam-Webster aumentaram 1.740% em 2022, segundo a empresa.

"Nesta era de desinformação — de notícias falsas, teorias da conspiração, trolls do Twitter e deep fakes — gaslighting surgiu como uma palavra para o nosso tempo", disse a Merriam-Webster em um comunicado na segunda-feira (28/11).

A palavra é também bastante usada no contexto de situações de abuso em relacionamentos.

Curiosamente, o interesse de pesquisa na palavra não foi impulsionado por nenhum evento específico, disse um editor da Merriam-Webster à agência de notícias Associated Press.

"Foi uma palavra pesquisada com frequência todos os dias do ano", afirmou Peter Sokolowski.

Cena do filme norte-americano 'Gaslight' (1944), baseado em uma peça britânica de poucos anos antes

A peça foi adaptada duas vezes para as telas: no Reino Unido em 1940, depois nos Estados Unidos em 1944. A versão americana, estrelada por Ingrid Bergman, ganhou dois Oscars e é preservada no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos como uma produção "culturalmente, historicamente ou esteticamente significativa".