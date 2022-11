Exame de DNA faz pais reencontrarem filha sequestrada há 51 anos

Enquanto isso, a família Highsmith conduziu buscas próprias, acionou a polícia e autoridades federais. Em setembro desse ano, a família recebeu uma dica de que a filha poderia estar no Estado de Carolina do Sul. Melanie não sabia que estava sendo procurada e, ao ser contatada por Facebook por membros da família, inicialmente achou que se tratava de uma armadilha online.

"Nossa descoberta de Melissa foi puramente por causa do DNA", escreveu Sharon Rose Highsmith, irmã dela, no Facebook. "Não foi por causa de qualquer ação da polícia ou do FBI, do envolvimento de algum podcast ou mesmo de investigações ou especulações particulares da nossa família."