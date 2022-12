Copa do Mundo 2022: 'Sabemos da pressão', diz árbitra do 1º trio de arbitragem feminino

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Frappart atuou como quarta árbitra na partida entre Portugal e Gana

Um trio de arbitragem totalmente feminino se encarregará pela primeira vez de um jogo masculino da Copa do Mundo nesta quinta-feira (01/12), na partida entre Costa Rica e Alemanha.

O jogo apitado pelo trio feminino será decisivo, pois as duas seleções têm chances de avançar à fase final. A tetracampeã mundial Alemanha está em último lugar no grupo E, com apenas um ponto, e precisa vencer o jogo para se classificar. Qualquer outro resultado elimina os alemães.

A Costa Rica está em terceiro lugar, com 3 pontos, e também pode avançar para as oitavas caso vença o jogo.

Stephanie Frappart também será a primeira mulher a ocupar a função de árbitro principal em uma Copa do Mundo masculina. Na semana passada, a francesa já havia conquistado a marca de primeira mulher a participar da equipe de arbitragem no jogo entre México e Polônia, do qual foi quarta árbitra.

"Sabemos da pressão", disse Frappart à BBC Sport antes do início da Copa.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, 'Sempre fui bem-vinda no estádio, então me sinto como mais um árbitro dentro o campo', conta Frappart

"Mas acho que não vamos mudar muito a nós mesmas. Fiquemos tranquilas, focadas, concentradas, e não pensemos muito na mídia e tudo mais, apenas fiquemos focadas no campo."

Questionada se já recebeu comentários maldosos de jogadores, dirigentes ou torcedores por ser mulher, Frappart respondeu: "Desde que comecei, sempre fui apoiada por times, clubes e jogadores. Sempre fui bem-vinda no estádio, então me sinto como mais um árbitro dentro o campo. Sempre fui bem-vinda, então acho que serei bem-vinda como antes."

Crédito, Reuters Legenda da foto, Stephanie Frappart e a brasileira Neuza Back no jogo entre México e Polônia

Nesta quinta-feira, Stephanie Frappart terá como árbitras assistentes a mexicana Karen Diaz Medina e a brasileira Neuza Back.

Catarinense, Back atua desde 2009 na série A do Campeonato Brasileiro masculino e, em 2014, tornou-se árbitra assistente da Fifa, segundo informa o site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ela tem também no currículo os Jogos Olímpicos do Rio de 2016 e a Copa do Mundo feminina de 2019.

Já a francesa Stephanie Frappart se tornou, em 2020, a primeira mulher a arbitrar um jogo masculino da Liga dos Campeões. A árbitra de 38 anos também foi a primeira mulher a comandar uma partida em uma importante competição masculina da UEFA (União das Associações Europeias de Futebol), quando Liverpool e Chelsea se enfrentaram na Supercopa da Europa de 2019.