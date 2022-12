TikTok: vídeos de mercenários russos superam 1 bilhão de visualizações no aplicativo

O TikTok hospeda dezenas de vídeos que glorificam a violência do grupo paramilitar russo Wagner. Estas filmagens foram vistas mais de um bilhão de vezes na rede social, de acordo com um novo relatório .

A NewsGuard disse ter identificado 160 vídeos na plataforma que "mostram, aludem a ou glorificam atos de violência" do grupo mercenário fundado por Yevgeny Prigozhin, um aliado próximo do presidente Vladimir Putin.

Quatorze desses vídeos mostraram imagens parciais ou completas do aparente assassinato do ex-mercenário russo Yevgeny Nuzhin, que teve grande engajamento dias depois de ser publicado, no mês passado.