As imagens inéditas do príncipe Harry e Meghan Markle em trailer de série da Netflix

Sean Coughlan

Repórter de Família Real da BBC News

Há 36 minutos

Crédito, Netflix Legenda da foto, O trailer da série documental apresenta fotos em preto e branco do relacionamento do casal

A Netflix liberou um trailer do documentário Harry & Meghan, oferecendo um primeiro vislumbre do que o casal diz ser a verdadeira história de por que eles renunciaram aos deveres reais.

"Ninguém vê o que está acontecendo a portas fechadas", diz o príncipe Harry.

"Quando há tanto em jogo, será que não faz mais sentido ouvir nossa versão da nossa história?", indaga Meghan Markle.

A divulgação do trailer acontece em meio a um escândalo de racismo envolvendo a família real britânica, após uma convidada negra ser questionada sobre suas origens durante um evento no Palácio de Buckingham.

"Fiz de tudo para proteger minha família", afirma o príncipe Harry no trailer do documentário de seis capítulos, com classificação etária de 15 anos.

A Netflix não confirmou a data de lançamento — mas a expectativa é de que comece na semana que vem.

Crédito, Netflix Legenda da foto, O trailer de um minuto revela imagens inéditas da história do relacionamento do casal

Crédito, Netflix Legenda da foto, Há também fotos de Meghan chorando

O trailer mostra uma série de fotos em preto e branco inéditas — desde o jovem casal se divertindo até imagens tensas e de choro de Meghan, a duquesa de Sussex.

Tudo isso é intercalado com uma foto da princesa de Gales, Kate Middleton, olhando séria para frente.

O trailer de um minuto da série, dirigida por Liz Garbus, é ambientado com uma música de suspense progressivo — e a abordagem da mesma vai causar alguma ansiedade à família real.

Crédito, Netflix Legenda da foto, Esta imagem de Kate é intercalada com uma imagem de Meghan chorando

Crédito, Netflix Legenda da foto, 'Fiz de tudo para proteger minha família', diz Harry

Pule Podcast e continue lendo Podcast Brasil Partido João Fellet tenta entender como brasileiros chegaram ao grau atual de divisão. Episódios Fim do Podcast

Ainda não está claro o quão contundente o documentário pode ser — e será acompanhado da perspectiva de mais revelações no livro de memórias do príncipe Harry, previsto para ser lançado em janeiro.

É provável que haja preocupações dentro da família real sobre o trailer ofuscar a visita do príncipe William e Kate a Boston, nos EUA, nesta semana.

Mas o escândalo de racismo no Palácio de Buckingham já havia ameaçado ofuscar a viagem do casal.

A madrinha do príncipe William, Lady Susan Hussey, renunciou a seus deveres honorários para a família real na quarta-feira (30/11), depois que Ngozi Fulani, fundadora da ONG Sistah Space, descreveu como foi questionada repetidamente sobre suas origens em uma recepção no Palácio de Buckingham.

Um porta-voz do príncipe William respondeu ao episódio dizendo que "o racismo não tem lugar em nossa sociedade".

Mas a jornalista Daniela Relph, da BBC, que está em Boston, diz não esperar que o príncipe e a princesa de Gales façam comentários sobre a série da Netflix durante a viagem aos EUA. Fontes reais dizem que eles querem se concentrar em conhecer as comunidades e a população local.

A viagem do príncipe William e Kate aos EUA vai terminar nesta sexta-feira com a cerimônia de entrega do prêmio Earthshot, concedido a ideias inovadoras para o meio ambiente. Harry e Meghan não devem comparecer ao evento.

Crédito, PA Media Legenda da foto, William e Kate ganharam flores de um menino vestido de guarda real durante viagem aos EUA

A série Harry & Meghan, da Netflix, promete mostrar o início do namoro do casal, quando ainda era "clandestino", e terá comentários de amigos e familiares que nunca falaram antes "sobre o que testemunharam".

A história dos bastidores se propõe a revelar uma "imagem do mundo e como tratamos uns aos outos", incluindo o relacionamento do príncipe Harry e Meghan com a mídia.

Crédito, Netflix Legenda da foto, A série documental deve começar na próxima semana