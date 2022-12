O pouco conhecido filme de diretora belga eleito o melhor da história em votação de críticos

Jeanne Dielman ( título original : Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles ), dirigido por Chantal Akerman, liderou a votação Sight and Sound do British Film Institute.

O topo do ranking foi mantido por 40 anos por Cidadão Kane , de Orson Welles. Em 2012, filme de Welles foi superado por Um corpo que cai ( Vertigo , no título original), de Alfred Hitchcock.

Embora não seja tão conhecido fora do mundo da crítica de cinema quanto os vencedores anteriores, foi elogiado como uma "obra-prima" e uma peça inovadora do cinema feminista.

" Jeanne Dielman não é um filme que eu recomendaria a alguém que está entrando no mundo do cinema como 'este é o primeiro filme que é obrigatório você ver'", disse ela à BBC.

"Acho que se você vai assistir aos filmes da lista, talvez seja melhor fazer isso na ordem inversa e construindo um caminho em direção a este filme, porque é um pedido e tanto convidar as pessoas para ver isso. Mas no sentido acadêmico, pensando no cinema, e encorajando mais pessoas a buscar filmes experimentais, filmes de mulheres, e em termos de história do cinema feminista, este é com certeza o tipo de texto fundamental."