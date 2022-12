O que é a 'doença dos prêmios Nobel', que pode afetar as mentes mais brilhantes

"Você não esperaria que pessoas muito inteligentes fizessem coisas estúpidas. Mas o fato de que existem cientistas vencedores do Prêmio Nobel que também são conhecidos por endossar ideias estranhas e alimentar crenças erradas deixa claro que há uma desconexão entre ciência ou êxito científico e racionalidade", argumenta Sebastian Dieguez, pesquisador em neurociência do Laboratório de Ciências Cognitivas e Neurológicas da Universidade de Friburgo, na Suíça, à BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC.

O surpreendente número de ganhadores do Prêmio Nobel que abraçam teorias que beiram o absurdo, acrescenta Shauna Bowes, doutoranda em psicologia clínica na Universidade Emory, nos Estados Unidos, mostra que "o pensamento crítico está vinculado a uma área específica do conhecimento, e não ao conhecimento em geral".

Quando se tratam de assuntos fora do nosso domínio, tendemos a recorrer a preconceitos ou atalhos mentais para tomar decisões ou dar sentido ao mundo, e não submetemos esses conceitos a uma avaliação rigorosa (como faríamos com temas que nos são familiares).

"Enquanto a inteligência é uma habilidade que nos ajuda a resolver problemas e adquirir informações, o pensamento crítico tem a ver com o que fazemos com essa informação e o significado que atribuímos a ela."

O prêmio dos 'imortais'

Embora todos possamos cair na armadilha de tentar discutir com desenvoltura tópicos que estão além da nossa compreensão, Eleftherios Diamandis, professor e chefe de bioquímica clínica do Departamento de Medicina Laboratorial e Patobiologia da Universidade de Toronto, no Canadá, acredita que o caso do Nobel é especial, e limita a "nobelite" exclusivamente ao prêmio.