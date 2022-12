Restos do último tigre-da-tasmânia tidos como perdidos são achados em gaveta após 85 anos

Há 25 minutos

Um dos últimos tigres-da-Tasmânia conhecidos retratado no Zoológico de Hobart

Os restos mortais do último tigre-da-tasmânia conhecido — considerados perdidos há 85 anos — foram encontrados escondidos no armário de um museu australiano.

O animal morreu em cativeiro no Zoológico de Hobart (capital do Estado da Tasmânia, ilha que fica no sul da Austrália) em 1936 e seu corpo foi doado a um museu local.