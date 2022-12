3 mitos sobre a calvície e por que ela não é 'necessariamente ruim', segundo especialista

Sabe-se que, há quase 2 mil anos, o grego Hipócrates — considerado o pai da medicina moderna por ter sido o primeiro a separar suas observações científicas das crenças religiosas então vigentes — passou a observar o funcionamento do cabelo, testando formas de reverter sua queda.

Embora hoje entendamos muito melhor como funciona o sistema capilar, ainda existem muitos equívocos que são repetidos sobre a queda de cabelo — que "não é necessariamente uma coisa ruim", segundo defende Carolyn Goh, dermatologista especializada na perda de cabelo e em distúrbios do couro cabeludo.

Além de pesquisar essa parte do corpo na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), Goh particularmente foi diagnosticada com alopecia areata, que ocorre quando o sistema imunológico ataca os folículos capilares.

Mito 1: os culpados são os genes da mãe

Você já deve ter ouvido por aí que os genes que causam a calvície vêm do lado materno da família, mas a realidade é muito mais complexa do que isso.

Um estudo de 2017 publicado na revista britânica PLOS Genetics analisou informações de 52 mil homens com calvície hereditária e afirmou ter conseguido identificar pelo menos 287 genes envolvidos no processo de perda de cabelo.

"É verdade que os genes mais fortes vêm do lado da família da mãe", diz Goh, "mas como mais de um gene causa calvície, eles podem vir de ambos os lados. Portanto, é provável que venham de ambos", diz.

Segundo a médica, os genes apontados como responsáveis ​​pela calvície provocam uma sensibilidade exagerada a um elemento presente na testosterona, o hormônio masculino. É algo que pode ocorrer tanto em homens quanto em mulheres, mas com diferenças.

"As mulheres geralmente não ficam carecas. Elas, em geral, perdem um pouco de cabelo no topo da cabeça e talvez um pouco nas têmporas. E isso provavelmente ocorre porque não temos tanta testosterona quanto os homens, e temos mais estrogênio para equilibrá-la."

Mito 2: usar boné ou lavar muito o cabelo pode intensificar a queda

Quantas vezes você lava o cabelo por semana? Todos os dias? Três vezes por semana? Você usa boné ou chapéu com frequência?

Provavelmente nada disso tem a ver com sua queda de cabelo.

"É uma das áreas mais gordurosas, mas não necessariamente uma das mais sensíveis. Na verdade, menos alergias são relatadas no couro cabeludo do que em outras partes do corpo", diz a especialista.