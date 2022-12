O que é inflamação e por que às vezes ela é perigosa

Se você tiver artrite, as suas juntas irão doer. Se uma abelha picar a sua mão, ela irá inchar e ficar rígida. Todas estas são manifestações de inflamações que ocorrem no corpo.

Somos dois imunologistas e estudamos como o sistema imunológico reage durante as infecções, a vacinação e as doenças autoimunes, que fazem o corpo começar a atacar a si próprio.

O que é a inflamação?

De forma geral, o termo "inflamação" designa todas as atividades do sistema imunológico que ocorrem quando o corpo está tentando combater infecções reais ou potenciais, eliminar moléculas tóxicas ou recuperar-se de lesões físicas.

Vejamos o caso de uma picada de abelha, por exemplo. O sistema imunológico age como uma brigada militar com uma ampla variedade de armas no seu arsenal.

Depois de detectar as toxinas, as bactérias e a lesão física causada pela picada, o sistema imunológico envia diversos tipos de células imunológicas para o local atacado pela abelha. Estas incluem as células T, células B, macrófagos e neutrófilos, entre outras.

As células B produzem antibióticos. Esses anticorpos podem matar as bactérias da ferida e neutralizar as toxinas da picada. Já os macrófagos e neutrófilos envolvem as bactérias e as destroem. E as células T não produzem anticorpos, mas matarão células infectadas por vírus para evitar a difusão viral.