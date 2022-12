O que é uma polícula, rede de relações poliamorosas da qual fundador da FTX era adepto

Riki Thompson

The Conversation

Há 1 hora

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Palavra 'polícula' é uma junção de 'poliamor' e 'molécula', refletindo configurações de relacionamentos que se assemelham à estrutura química das moléculas

Não foi apenas o colapso da corretora de criptomoedas FTX que virou notícia, mas também a vida pessoal do fundador Sam Bankman-Fried e de seu círculo íntimo.

Ocorre que a namorada de Bankman-Fried, Caroline Ellison, que atuou como CEO da Alameda, subsidiária da FTX, e outros envolvidos com a empresa eram adeptos do poliamor.

Os relacionamentos poliamorosos são uma forma consensual de não monogamia em que os casais buscam múltiplos relacionamentos românticos ou sexuais.

O jornal britânico The Guardian observou que muitas das pessoas no círculo interno do império criado por Bankman-Fried, compartilhavam uma cobertura de luxo nas Bahamas e estavam em uma "polícula": uma teia de relacionamentos românticos interconectados.

"Todos os 10 estão, ou costumavam estar, em relacionamentos românticos um com o outro", de acordo com a Coindesk, site especializado em bitcoin e outras moedas virtuais.

Em uma postagem de 2020 em seu blog no Tumblr, Ellison refletiu sobre o poliamor:

"Quando... comecei minha primeira incursão no poliamor, pensei nisso como uma ruptura radical com meu passado [tradicional]. [Mas] [para ser honesta], cheguei à conclusão de que o único estilo aceitável de poliamor é caracterizado por algo como [um] 'harém imperial chinês' ... nada dessas bobagens não hierárquicas. Todos deveriam ter uma classificação de seus parceiros, as pessoas deveriam saber em qual posição estão classificadas e deveria haver lutas de poder sobre essas classificações."

Como pesquisador que estuda mídia social, namoro online e poliamor, estou preocupado que as postagens de Ellison e as reportagens que as cobrem possam criar mal-entendidos sobre poliamor e estigmatizar ainda mais os estilos de relacionamento não tradicionais.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Ficou claro que Bankman-Fried, sua namorada, Caroline Ellison e outras pessoas envolvidas na empresa eram adeptos do poliamor

Polículas hierárquicas

O poliamor, geralmente abreviado como "poli", é focado no relacionamento e baseado no consentimento. Os envolvidos estão cientes do acordo. Não é estritamente sobre sexo.

Essas redes de relacionamentos são conhecidas como "polículas" ou "constelações" e podem ser complexas e interligadas. A palavra "polículas" é uma junção de "poliamor" e "molécula", refletindo configurações de relacionamentos que se assemelham à estrutura química das moléculas.

Nas "polículas" hierárquicas, às quais Ellison se refere em sua postagem no blog, há uma relação central denominada "primária". Aqueles que estão fora dela são frequentemente chamados de parceiros "secundários" ou "terciários".

As opiniões sobre como o status pode operar dentro de estruturas hierárquicas variam. Por exemplo, o blog Scarleteen sugere que "um parceiro 'secundário' não é menos importante, mas pode ser uma parte menor da vida diária de alguém".

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Blog Find Poly afirma que advogar sem competir é uma habilidade vital em relacionamentos poliamorosos, sejam hierárquicos ou não hierárquicos

O site Polyamory Today tem sua própria definição de poli hierárquico: "os parceiros não são iguais entre si em termos de poder dentro do relacionamento e coisas como interconexão e intensidade do relacionamento".

Arranjos não hierárquicos, por outro lado, rejeitam um sistema hierárquico. Nesses tipos de configurações de relacionamento, os parceiros não são categorizados com termos como "primário" ou "secundário". Isso também significa que nenhuma pessoa tem maior prioridade ou privilégios ou "poder de veto" sobre outros parceiros.

Hierarquia não significa subjugação

Os debates sobre hierarquia são abundantes nesses círculos não convencionais e muitas vezes provocam opiniões fortes, como reflete o blog de Ellison.

Embora Ellison veja o formato hierárquico como superior, não há evidências de que um estilo poli seja melhor que outro em termos de satisfação no relacionamento ou segurança no apego. Diria que os estilos são aceitáveis ​​desde que os envolvidos concordem com o acordo em que estão.

Os estilos hierárquicos podem deixar mais claras as expectativas sobre os papéis dentro de uma polícula. No entanto, mesmo que Ellison esteja sendo irônica ou sarcástica, acho importante notar que as "ferozes lutas pelo poder" que ela reivindica são contrárias ao espírito do poliamor.

O blog Find Poly afirma que advogar sem competir é uma habilidade vital em relacionamentos poliamorosos, sejam hierárquicos ou não hierárquicos.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Estudos recentes mostram que não-monogamia consensual está se tornando mais comum entre os americanos mais jovens

Além disso, para aqueles que não estão familiarizados com o poliamor, a postagem de Ellison pode ser mal interpretada como uma fusão do poliamor contemporâneo com formas não consensuais de não monogamia.

Ao defender o harém imperial chinês como modelo, Ellison invoca o legado das sociedades patriarcais nas quais as mulheres serviam como esposas e concubinas.

Estudos recentes mostram que a não-monogamia consensual está se tornando mais comum entre os americanos mais jovens. De acordo com uma pesquisa do site YouGov de 2020, 43% dos millennials "provavelmente dirão que seu relacionamento ideal não é monogâmico".