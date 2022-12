Fusão nuclear: como cientistas alcançaram 'Santo Graal' da energia limpa

Há 1 hora

Cientistas americanos anunciaram que conseguiram produzir mais energia do que a empregada em um experimento de fusão nuclear.

É um feito que pode significar no futuro uma fonte quase ilimitada de energia limpa.

O que eles fizeram?

O experimento ocorreu no Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), na Califórnia.

Esses resíduos podem ser perigosos e devem ser armazenados com segurança.

E o que é mais importante, o processo não produz emissões de gases de efeito estufa e, portanto, não contribui para as mudanças climáticas.

O desafio: temperatura e pressão

Fim do Podcast

Até agora, nenhum experimento de fusão nuclear havia conseguido produzir mais energia do que a investida.

No experimento do laboratório na Califórnia, os cientistas colocaram uma pequena quantidade de hidrogênio em uma cápsula do tamanho de um grão de pimenta.