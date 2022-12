Aquário gigante com 1.500 peixes 'explode' em hall de hotel na Alemanha

Michael Sheils McNamee (em Londres) e Jenny Hill e Michael Steininger (em Berlim)

BBC News

Há 1 hora

Crédito, Reuters /Michele Tantussi

Um aquário gigante contendo um milhão de litros de água estourou na manhã desta sexta-feira (16/12) no saguão do Radisson Blu, em Berlim, na Alemanha, inundando o hotel e as ruas próximas.

O "AquaDom" — onde viviam 1,5 mil peixes tropicais, de 100 espécies diferentes — tinha 14 metros de altura e foi descrito como o maior aquário cilíndrico independente do mundo.

A polícia informou que duas pessoas ficaram feridas por estilhaços de vidro — e houve "danos inacreditáveis".

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O AquaDom, em Berlim, era o lar de cerca de 1,5 mil peixes tropicais — e continha mais de um milhão de litros de água

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o tanque vazio, e a água escorrendo das tubulações para o saguão do hotel.

Os hóspedes foram retirados do hotel após o incidente às 5h50 da manhã (04:50 GMT).

Do lado de fora, há uma pilha de detritos na rua, em frente às portas de entrada do hotel, que agora pendem para a rua — retorcidas pela força da explosão do tanque.

Crédito, Michele Tantussi / Reuters Legenda da foto, Mais de 100 bombeiros foram enviados para o local do incidente

Paul Maletzki estava hospedado no quarto andar com a namorada.

Ele conta que acordou com um estrondo e um tremor forte. Quando olhou para o saguão, viu a água jorrando por ele. Eles e outros hóspedes foram posteriormente escoltados para fora do hotel por policiais armados.

A prefeita de Berlim, Franziska Giffey, foi ao hotel para ver os estragos e descreveu a explosão do tanque como um tsunami.

Ela expressou alívio por ter acontecido tão cedo pela manhã — dizendo que cerca de uma hora depois, o saguão e a rua do lado de fora estariam cheios de visitantes, muitos deles crianças.

O aquário foi modernizado há dois anos, e contava com um elevador panorâmico (com paredes de vidro) construído dentro dele para uso dos visitantes. Alguns dos quartos do hotel são anunciados como tendo vista para ele.

Crédito, Reuters / Fabrizio Bensch Legenda da foto, O aquário abrigava mais de 100 espécies diferentes de peixes

O Corpo de Bombeiros de Berlim afirmou que mais de 100 bombeiros foram enviados para o local — e não ficou claro o que causou o rompimento.

Eles disseram que usaram cães de resgate para verificar a área dentro do hotel em busca de potenciais feridos, mas nenhuma vítima foi encontrada.

A polícia disse que "grandes quantidades" de água estavam fluindo para as ruas próximas, e que as pessoas na área deveriam dirigir com cuidado.

Uma fonte policial disse à imprensa local que não há evidências de que a ruptura do aquário tenha sido resultado de um ataque direcionado.

A autoridade responsável pelo transporte público da capital alemã informou que a rua Karl-Liebknecht, junto ao hotel, foi fechada devido à "extrema quantidade de água na via". O serviço de bondes na área também foi interrompido.

Crédito, REUTERS/Michele Tantussi Legenda da foto, A rua em frente ao hotel foi interditada devido ao alagamento

O site do aquário dizia nesta sexta-feira que a atração estava temporariamente fechada e pedia aos visitantes que reagendassem seus ingressos.

O AquaDom foi inaugurado em dezembro de 2003 e entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes mundiais, como o maior aquário cilíndrico do mundo.

De acordo com notícias publicadas na época da sua construção, custou cerca de 12,8 milhões de euros.