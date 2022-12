Copa do Mundo 2022: as histórias de 22 imagens icônicas do torneio contadas pelos fotógrafos

Há 29 minutos

Na Copa do Mundo deste ano, a agência Getty Images tinha uma equipe de mais de 50 fotógrafos e uma equipe de operações no Catar, além de 20 profissionais espalhados pelo mundo editando as imagens em tempo real e disponibilizando-as para acesso em segundos.

A seguir, você confere uma seleção de 22 das mais icônicas fotografias da Copa do Mundo de 2022 — e a história por trás delas.

Crédito, Dan Mullan/GETTY Legenda da foto, 23 de novembro: o goleiro alemão Manuel Neuer se junta ao ataque para disputar um cabeceio com o zagueiro japonês Maya Yoshida, no Khalifa International Stadium (foto de Dan Mullan)

Dan Mullan: Eu estava posicionado na passarela do estádio bem acima do campo, vestindo um arnês (equipamento de segurança usado em escaladas que prende o corpo) com duas câmeras e duas lentes amarradas a mim, enquanto Neuer foi enviado para disputar um escanteio nos momentos finais da partida.

Não é muito comum você tirar uma foto com os dois goleiros na imagem. Também gosto do fato de que você não pode dizer qual time está atacando e qual está defendendo. Um ângulo alto como esse é algo que você não consegue na maioria das partidas de futebol.

O que faz esse quadro funcionar é o fato de a bola estar no ar, o que significa que todos os jogadores estão olhando para ela. Ver os rostos deles realmente contribui para a imagem — especialmente vista de cima.

Crédito, Lars Baron/GETTY Legenda da foto, 23 de novembro: Luka Modric da Croácia é flagrado antes da partida do Grupo F contra o Marrocos no Al Bayt Stadium (foto de Lars Baron)

Lars Baron: Os jogadores croatas se aqueceram no campo quando o gramado estava dividido: metade na sombra e metade com a luz do sol.

Quando o fundo estava em plena luz, achei que seria uma boa silhueta para capturar, então me mudei para a posição certa e obtive um bom ângulo de Luka Modric — que ainda é um dos melhores jogadores do mundo.

Eu configurei minha câmera no expositor de destaque para obter sua cabeça como uma silhueta — todos podem reconhecer que é Modric por causa da forma.

Crédito, Lars Baron/GETTY Legenda da foto, 23 de novembro: Marcelo Brozovic, da Croácia, deitado no chão para bloquear a bola rasteira numa cobrança de falta durante a partida contra o Marrocos (foto de Lars Baron)

Lars Baron: Quando o Marrocos teve a oportunidade de fazer uma cobrança de falta fora da área, a Croácia estava em uma posição perfeita para ilustrar uma barreira defensiva.

A maioria das equipes agora coloca um jogador deitado no chão para parar uma bola rasteira se a barreira pular, então desta vez pensei que seria bom focar no jogador deitado com as chuteiras dos defensores pulando.

Crédito, Michael Steele/GETTY Legenda da foto, 24 de novembro: Richarlison marca o segundo gol do Brasil na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia no Lusail Stadium (foto de Michael Steele)

Michael Steele: Esta imagem de Richarlison marcando seu gol espetacular contra a Sérvia foi capturada por uma câmera remota montada na tribuna de imprensa. O acesso à posição elevada só acontece em grandes torneios de futebol e cria novos ângulos.

Eu tinha duas câmeras montadas e presas a um trilho alinhado com a área de 18 jardas (16,4 metros) — uma com uma lente mais ampla mostrando os torcedores e este quadro mais estreito, que acionei com a câmera portátil de minha posição na linha intermediária.

Crédito, Dan Mullan/GETTY Legenda da foto, 26 de novembro: Enzo Fernandez, da Argentina, marca o segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre o México na fase de grupos no Estádio Lusail (foto de Dan Mullan e Getty Images)

Dan Mullan: Esta foto foi tirada com uma pequena câmera remota colocada dentro do gol e disparada da minha posição ao lado do campo.

É um ângulo único no qual estamos trabalhando há algum tempo. O que faz essa imagem funcionar é o goleiro mexicano mergulhando no ar quando a bola cruza a linha.

Encontrar diferentes ângulos em uma partida de futebol é muito difícil hoje em dia, mas de vez em quando aparece algo que funciona — e este é um deles.

O crédito deve ir para meus colegas da Getty Images, que aperfeiçoaram a tecnologia nos bastidores para nos permitir capturar momentos como este.

Crédito, David Ramos - FIFA/GETTY Legenda da foto, 28 de novembro: jogadores de Gana se preparam para fazer o reconhecimento de campo antes da partida do Grupo H contra a Coreia do Sul no Education City Stadium (foto de David Ramos)

David Ramos: A Getty Images é a agência fotográfica autorizada pela Fifa desde 2009. Um dos objetivos dessa relação é documentar o que acontece nos bastidores. Esta imagem é um exemplo claro disso.

Os jogadores desceram todos juntos do ônibus quando chegaram ao estádio e entraram no vestiário dançando e cantando. Eu sabia que a chegada de Gana era especial e resolvi esperar por eles em um corredor entre o ônibus e o vestiário, onde poderia me misturar com os jogadores.

A foto foi fácil — apenas um ângulo aberto que captura o ritual do grupo. É uma pena que Gana não tenha progredido mais na Copa do Mundo.

Crédito, Matthias Hangst/GETTY Legenda da foto, 30 de novembro: Lionel Messi, da Argentina, sofre falta de Wojciech Szczesny, da Polônia, durante a partida do Grupo C no Estádio 974. O lance resultou em um pênalti marcado após verificação do árbitro assistente de vídeo, o VAR (foto de Matthias Hangst)

Matthias Hangst: Fui designado para trabalhar na passarela desta partida. Isso significa que você pode ficar no telhado do estádio, preso com um arnês e os cabos de segurança para cobrir uma partida de futebol do ponto de vista de um pássaro. Dá uma perspectiva única e diferente.

Eu estava totalmente focado no ataque da Argentina, já que Messi é um dos jogadores-chave neste torneio. Não é frequente que ele sofra choques em confrontos com o goleiro, e fiquei feliz em cobrir isso com uma lente de 400 mm. A mão do goleiro acabou no rosto de Messi em vez de acertar a bola. O argentino perdeu o pênalti, mas a seleção ainda ganhou o jogo.

Crédito, Shaun Botterill - FIFA/GETTY Legenda da foto, 1º de dezembro: Jogadores do banco da Alemanha parecem desanimados durante a partida contra a Costa Rica no Al Bayt Stadium após serem eliminados do torneio na fase de grupos (foto de Shaun Botterill)

Shaun Botterill: É divertido capturar momentos de vitória, mas a parte mais difícil do trabalho é fotografar um time na saída da Copa do Mundo. Depois de perder a primeira partida, a Alemanha estava sob pressão. Kai Havertz saiu do banco para marcar dois gols e ser eleito o melhor jogador da partida, mas, ainda assim, eles estavam voltando para casa.

Você tenta ser discreto, ao fotografar com uma lente mais longa e não ficar muito tempo na linha dos olhos dos atletas. Consegui tirar algumas fotos para capturar esse momento.

Crédito, Francois Nel/GETTY Legenda da foto, 2 de dezembro: Granit Xhaka, da Suíça, e Nikola Milenkovic, da Sérvia, se enfrentam durante a partida do Grupo G no Estádio 974 (foto de François Nel/Getty Images)

Francois Nel: Durante as partidas iniciais, é muito importante ficar atento a incidentes fora da bola. Antes do jogo entre Suíça e Sérvia, nossos editores nos informaram sobre os principais jogadores suíços: Xhaka e Xherdan Shaqiri.

Eles têm raízes kosovares e, na Copa de 2018, os dois marcaram gols contra a Sérvia e comemoraram fazendo o símbolo da água de duas cabeças com as mãos — uma referência à bandeira albanesa. Esta informação vital torna você mais consciente do que está acontecendo em campo.

A bola saiu de jogo e Xhaka e Milenkovic trocaram palavras, então fiquei focado nos dois jogadores caso a situação piorasse.

Crédito, Maja Hitij - FIFA/ GETTY Legenda da foto, 3 de dezembro: Crianças prontas para entrar em campo conversam com Messi antes da partida das oitavas de final da Argentina contra a Austrália, no Estádio Ahmad Bin Ali (foto de Maja Hitij)

Maja Hitij: Sempre há um burburinho de emoção no túnel quando Lionel Messi está presente, principalmente entre as crianças que acompanham os jogadores.

Ele sempre procura se envolver com as crianças para tornar a experiência memorável — às vezes, é como se os outros atletas nem existissem. O túnel é uma área repleta de câmeras de televisão, por isso temos que ficar atentos e não nos posicionar no enquadramento da transmissão ao vivo — com isso, pode ser difícil encontrar o local ideal.

Me posicionei do lado da Argentina e esperei que Messi comandasse o time a partir dos vestiários. Ele cumprimentou todas as crianças, mas uma garota — que não era sua companheira de entrada em campo — se esgueirou até a frente e disse que era uma grande fã. Este foi o momento em que ela levantou os polegares e sorriu.

Crédito, Laurence Griffiths/GETTY Legenda da foto, 4 de dezembro: o atacante francês Kylian Mbappé luta pela posse de bola com o lateral-direito da Polônia, Matty Cash, durante a partida pelas oitavas de final no Al Thumama Stadium (foto de Laurence Griffiths)

Laurence Griffiths: Tivemos jogadores fantásticos neste torneio, mas existem as mega estrelas do futebol mundial, que roubam todas as atenções. Mbappé, da França, certamente se encaixa nesse segundo critério.

Ele também foi a estrela da noite, marcando dois gols sensacionais, então eu estava procurando uma foto para ilustrar a habilidade e o ritmo que ele possui.

Eu consegui essa foto usando uma velocidade de obturador incrivelmente lenta enquanto movia minha câmera exatamente em sintonia com o movimento do francês — não é uma técnica fácil para obter um rosto tão nítido e claramente reconhecível.

Crédito, Francois Nel/GETTY Legenda da foto, 5 de dezembro: Jogadores do Brasil comemoram depois que Neymar marcou seu segundo gol na vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul nas oitavas de final, no Estádio 974 (foto de François Nel)

François Nel: O Brasil é conhecido por suas comemorações extravagantes ao marcar gols, e muito se falou sobre a comemoração ser desrespeitosa com o adversário.

Quando Neymar marcou o segundo gol de seu time de pênalti, eu sabia que poderia haver uma comemoração especial para capturar, então fiquei focado nele correndo em direção ao meu canto para fazer esse clique.

Depois, notei alguns de seus companheiros de equipe se aproximando para comemorar o gol, daí usei uma lente de zoom mais curta para ter certeza de capturar todos os quatro jogadores dançando.

Crédito, Alex Grimm/GETTY Legenda da foto, 6 de dezembro: Jogadores do Marrocos comemoram após vencer a Espanha nos pênaltis nas oitavas de final no Education City Stadium (foto de Alex Grimm)

Alex Grimm: Como fotógrafo esportivo especializado na Copa do Mundo, você sempre pode planejar uma foto antes de capturá-la. No entanto, nem sempre dá para prever os jogadores que correrão com adrenalina e aqueles que congelarão em estado de choque e descrença.

Nesses raros momentos, por apenas alguns segundos, toda a concentração em conseguir o ângulo perfeito é misturado com emoção e euforia — especialmente quando o azarão Marrocos venceu a Espanha e chegou às quartas de final.

Crédito, Patrick Smith - FIFA/GETTY Legenda da foto, 9 de dezembro: o goleiro argentino Emiliano Martínez defende o primeiro pênalti da Holanda na disputa pelas quartas de final no Lusail Stadium (foto de Patrick Smith)

Patrick Smith: Holanda x Argentina foi sem dúvida uma das partidas mais icônicas do torneio. O jogo foi para os pênaltis após um encontro muito apimentado e cheio de incidentes.

Minha câmera remota atrás do gol capturou esse momento — a primeira defesa da Argentina que acabou ajudando a selar a vitória.

Martínez foi o herói da disputa de pênaltis e deu o tom com esta incrível defesa a partir do chute do capitão da Holanda, Virgil van Dijk.

Crédito, Shaun Botterill - FIFA/GETTY Legenda da foto, 9 de dezembro: jogadores da Argentina comemoram a vitória na disputa de pênaltis contra a Holanda para chegar às semifinais (foto de Shaun Botterill)

Shaun Botterill: Tive a oportunidade de filmar esta partida da passarela, o ponto de vista único ao qual temos acesso para os torneios da Fifa.

A vantagem é que você tem uma visão panorâmica da partida sem ter que pensar na sua posição em campo. Qualquer foto de jogadores assistindo a disputa de pênaltis teria sido uma ótima imagem, mas consegui capturar a comemoração da Argentina assim que a partida foi decidida.

Eu não esperava essa reação, especialmente porque foi um jogo tenso, então sempre agradeço por ter alguma sorte no meu trabalho.

Crédito, Patrick Smith - FIFA/GETTY Legenda da foto, 10 de dezembro: Cristiano Ronaldo, de Portugal, reage durante a derrota por 1 a 0 nas quartas de final para o Marrocos no Al Thumama Stadium (foto de Patrick Smith)

Patrick Smith: Eu estava trabalhando na passarela e faltava menos de 10 minutos para o final. Cristiano Ronaldo e Portugal estavam de saída do torneio.

Minha intenção era acompanhá-lo a cada momento. Assim que saísse do banco no segundo tempo, ele iria influenciar o jogo — talvez marcando um gol decisivo — ou seria eliminado naquela que poderia ser sua última partida de Copa do Mundo.

Esta imagem foi resultado de uma oportunidade perdida no final e resume a história da derrota de Portugal e da decepção pessoal de Ronaldo.

Crédito, Alexander Hassenstein/GETTY Legenda da foto, 10 de dezembro: Sofiane Boufal, do Marrocos, comemora com a mãe a vitória sobre Portugal nas quartas de final (foto de Alexander Hassenstein)

Alexander Hassenstein: Para este jogo, tive a oportunidade de trabalhar de um ponto alto na tribuna de imprensa, diretamente acima dos bancos.

Normalmente, estamos posicionados no campo de jogo, por isso foi bom ter uma perspectiva diferente — especialmente para esta foto de Sofiane Boufal, do Marrocos, dançando e comemorando com sua mãe.

Foi um momento mágico quando Boufal encontrou a mãe nas arquibancadas e a acompanhou até o campo. Fiquei completamente fascinado com a diversão e a atmosfera enquanto os dois dançavam tão lindamente — um momento que eles vão lembrar pelo resto da vida.

Crédito, Richard Heathcote/GETTY Legenda da foto, 10 de dezembro: Harry Kane perde um pênalti contra a França durante a derrota da Inglaterra por 2 a 1 nas quartas de final no Al Bayt Stadium (foto de Richard Heathcote)

Richard Heathcote: Esta imagem capturou o momento decisivo na jornada da Inglaterra na Copa do Mundo. Ela foi tirada com uma pequena câmera montada no alto do canto superior do gol — um local único que requer muita sorte e alguns equipamentos sofisticados.

Pudemos adicionar duas câmeras remotas atrás de cada gol e câmeras de rede dentro dos gols para aprimorar nossa cobertura com uma nova perspectiva da ação na boca do gol.

Esses equipamentos são montados algumas horas antes do apito inicial e podem ser afetados por um chute ou qualquer coisa que balance a rede.

Então, o fato de eles permanecerem no lugar após o primeiro pênalti batido por Kane foi uma sorte. A capacidade de ver um momento desses atrai o espectador — como se ele fosse um segundo goleiro no fundo da rede.

Crédito, Dan Mullan/GETTY Legenda da foto, 13 de dezembro: Julian Álvarez marca o segundo gol da Argentina na vitória por 3 a 0 sobre a Croácia nas semifinais no Estádio Lusail (foto de Dan Mullan)

Dan Mullan: Para esta partida, tive a sorte de estar na passarela do estádio entre os equipamentos de iluminação. É um ângulo único no qual trabalhamos duro neste torneio para trazer algo diferente de nossas posições tradicionais no campo.

Você tem muito mais liberdade para escolher o ângulo que quiser dessa perspectiva. Ela permite que você pense com antecedência sobre o tipo de imagem que gostaria de capturar. No primeiro tempo, me posicionei bem acima do gol da Croácia, caso a Argentina marcasse.

Felizmente, eles fizeram exatamente isso. O que torna esta imagem especial é a forma dos corpos — a perna totalmente esticada de Álvarez chutando a bola para o goleiro que se aproximava, enquanto Borna Sosa jazia no chão sem conseguir impedir o avanço.

Crédito, Michael Regan - FIFA/GETTY Legenda da foto, 14 de dezembro: Kylian Mbappé, da França, comemora a vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos na semifinal após trocar camisas com o companheiro de equipe do Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi (foto de Michael Regan)

Michael Regan: Nesta Copa do Mundo, a Getty Images teve acesso exclusivo ao campo logo após o jogo. Nós, fotógrafos, tentamos capturar as reações dos jogadores quando as emoções estavam no auge, e imagens como essas permitem que os jogadores se conectem diretamente com os torcedores através das lentes de uma câmera.

Eu sabia que Mbappé daria uma ótima imagem — tudo o que eu precisava fazer era chamar sua atenção gritando Yeeesssss Kyliaaaaannnnn! ('Sim, Kylian!', em tradução livre). Isso funcionou, pois ele me deu a foto perfeita, comemorando bem na minha lente.

Ele está vestindo a camisa do Marrocos de seu companheiro de equipe no PSG, Achraf Hakimi, o que é um belo toque. Para mim, esse visual resume a emoção que se acumula antes de uma final.

Crédito, Matthias Hangst/ GETTY Legenda da foto, 18 de dezembro: Lionel Messi, da Argentina, sobe ao palco na entrega do troféu após a vitória na final da Copa do Mundo da Fifa contra a França no Estádio Lusail (foto de Matthias Hangst)

Matthias Hangst: Que final! Messi levou a Argentina à glória mundial com outra atuação incrível. Esta imagem joga o foco inteiramente em Lionel Messi, colocando-o perfeitamente no centro das atenções momentos antes de subir ao palco para erguer o troféu da Copa do Mundo. Posicionei-me na passarela da cobertura do estádio para obter este ângulo único do maior jogador do mundo.

Crédito, David Ramos - FIFA/GETTY Legenda da foto, 18 de dezembro: Lionel Messi, da Argentina, comemora com o troféu da Copa do Mundo após a vitória da seleção contra a França no Estádio Lusail (foto de David Ramos)

David Ramos: Esta imagem de Lionel Messi nos ombros de Sergio Aguero é uma reminiscência das cenas em 1986, quando Maradona da Argentina segurava alto o troféu da Copa do Mundo no Estádio Azteca, no México. Desta vez, houve um momento de comédia, pois Messi teve que abaixar um pouco para não bater a cabeça no travessão!