Por que Amber Heard aceitou acordo com Johnny Depp em processo

Há 10 minutos

Ela e Depp, 59, se enfrentaram no tribunal no início deste ano, quando os jurados ouviram detalhes íntimos de seu relacionamento.

No início deste mês, Heard entrou com recurso pedindo a reversão do veredicto do júri ou um novo julgamento.