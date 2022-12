Os jovens herdeiros milionários que querem pagar mais impostos

Há 39 minutos

Taxmenow

Com este pensamento, Engelhorn ajudou a fundar, em fevereiro de 2021, a iniciativa Taxmenow ("cobre meus impostos agora", em inglês), uma associação alemã de donos de grandes fortunas que defende que os governos fiquem com uma parte muito maior do seu patrimônio herdado.

O poder ligado à riqueza

'Uma das sociedades com pior integração'

Multimilionária aos 30 anos

No momento da sua morte, a revista norte-americana Forbes estimava a fortuna de Engelhorn-Vechiatto em US$ 4,2 bilhões (cerca de R$ 21,9 bilhões), especialmente devido à venda de outra empresa da família, a Boehringer Mannheim, à farmacêutica suíça Roche em 1997, por US$ 11 bilhões (cerca de R$ 57,3 bilhões).

'Mudança estrutural'

"Com menos dinheiro nas mãos do 1% mais rico, a Europa é menos desigual do que os Estados Unidos. Mas, na Europa, as fortunas familiares são mais frequentes, e a riqueza, as conexões e até as profissões são transmitidas de uma geração para outra", escreveu Engelhorn no The New York Times.