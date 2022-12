Copa do Mundo: Fifa investigará 'acesso indevido' de Salt Bae e outros ao campo da final

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Salt Bae beija a taça após a final da Copa do Catar

A Fifa abriu uma investigação para apurar como o chef-celebridade Salt Bae e outras pessoas tiveram acesso ao campo após a final da Copa do Mundo do Catar disputada entre Argentina e França. O chef turco, cujo nome verdadeiro é Nusret Gokce, foi fotografado segurando e beijando a taça da Copa enquanto comemorava com jogadores da Argentina o título de campeã mundial.

Segundo as regras da Fifa, apenas um grupo seleto de pessoas, entre elas os jogadores campeões do torneio, podem tocar a taça. Em um comunicado à BBC Sport, um porta-voz da Fifa disse que "após uma revisão, Fifa vem apurando como alguns indivíduos obtiveram acesso ao campo após a cerimônia de encerramento no estádio Lusail em 18 de dezembro". "Medidas apropriadas internas serão tomadas."

Bife 'de ouro'

Salt Bae é dono de uma rede de churrascarias e se tornou famoso após sua técnica de preparar e salgar a carne viralizou na internet em 2017.

Grandes astros do futebol, incluindo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e David Beckham, são clientes de Salt Bae.

Em novembro, durante a Copa do Mundo, Salt Bae postou uma foto ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, e depois apareceu ao lado dos astros brasileiros Ronaldo, Roberto Carlos e Cafu.

Os atletas da seleção brasileira Vinícius Jr., Éder Militão e Gabriel Jesus, acompanhados do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, também jantaram durante a Copa numa filial no Catar do Nusr-Et, que também está presente na Turquia, Grécia, Estados Unidos, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.

Chamou a atenção que um dos pratos era uma carne (prime-rib) coberto com folha de ouro.

O consumo dos jogadores no local gerou críticas. Uma delas foi feita pelo padre Julio Lancellotti, que escreveu: "Enquanto milhões pelo mundo passam fome nos chega um vídeo deste, acintoso, e que causa indignação e tristeza" em uma postagem com quase 12 mil comentários no Instagram.