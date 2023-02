Pickleball, o fenômeno do esporte que mais cresce nos Estados Unidos

Há 1 hora

Segundo a Associação da Indústria de Esportes e Fitness dos EUA, o número de jogadores no país cresceu 21% em 2020 e 14% no ano passado.

"Está crescendo loucamente, em outras partes do mundo também", diz à BBC Stu Upson, presidente-executivo da USA Pickleball, entidade máxima do esporte.

Mistura de tênis e pingue-pongue

Pode ser jogado individualmente ou em duplas, em ambientes fechados ou ao ar livre, com raquetes, uma bola e uma quadra parecida com a de tênis, porém menor (13,41m x 6,10m).

Os fãs do jogo dizem que é viciante, em parte porque é fácil de jogar, mas também porque o desafio aumenta à medida que as habilidades melhoram.

"Diferentemente do tênis ou do golfe, em que você precisa ter aulas, você pode entrar em uma quadra de pickleball e em cerca de uma hora, você já não é tão ruim", diz Upson.

A americana Michelle Salem sofreu recentemente a perda do companheiro: "Sempre praticamos esportes. Senti muita falta dele e me sentia muito sozinha, porque todos os meus amigos estão casados", conta ela à BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC.

"Naquela época, o pickleball me ajudou com minha saúde mental e física."

Como as partidas duram cerca de 20 minutos, o rodízio com outros adversários permite que os jogadores interajam com muitas pessoas no mesmo espaço.