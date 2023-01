5 dicas para cumprir suas resoluções de Ano Novo

Há 34 minutos

É muito importante planejar os detalhes e ter clareza sobre as fases do seu plano de longo prazo

Quaisquer que sejam as suas resoluções de ano novo, há uma coisa que não pode faltar: motivação.

Mas como tirá-las do papel?

Confira abaixo cinco maneiras simples de evitar o fracasso e chegar ao final do ano com sua resolução cumprida.

1. Pequenos passos

Parte do problema é que muitas vezes estabelecemos metas enormes "sob a falsa suposição de que você pode ser uma pessoa completamente diferente no ano novo", diz a psicoterapeuta Rachel Weinstein.

Começando com um objetivo não tão ambicioso, podemos progredir e passar para níveis mais difíceis.

Porque, na realidade, "a mudança requer pequenos passos ao longo do tempo", explica Weinstein.

2. A importância dos detalhes

Pense no que você fará em detalhes, como e onde

Se você se propõe a "ir à academia nas tardes de terça-feiras e nas manhãs de sábado", é mais provável que você tenha sucesso do que simplesmente dizer "vou mais à academia", acredita o professor Neil Levy, da Universidade de Oxford (Inglaterra).

Essas ações concretas e factíveis garantirão que você não apenas tenha uma intenção, mas também estabeleça as etapas para implementá-la.

3. Rede de apoio

Encontrar outras pessoas com um objetivo semelhante ao longo do ano pode ser uma grande fonte de motivação.

Se você for para a aula com um amigo, a dedicação é maior. A mesma coisa acontece quando você torna pública sua lista de compromissos, temos mais chances de cumpri-la.

Tornar as resoluções públicas pode ajudá-lo a atingir seus objetivos

Ele afirma que é mais provável que cumpramos as resoluções se pudermos ver que elas são de alguma forma importantes para outras pessoas ou que "o bem-estar de outras pessoas está em jogo" se falharmos.

4. Supere o fracasso

Quando as coisas ficam difíceis, os especialistas aconselham fazer uma pausa e reavaliar a situação.

Que obstáculos você encontrou? Quais estratégias foram mais eficazes no processo? Quais foram as menos eficazes?

Você sabe quais técnicas usar para lidar melhor com as tarefas que você odeia?

5. Alinhe sua resolução com metas de longo prazo

De acordo com a psicóloga comportamental Anne Swinbourne, as melhores resoluções são aquelas que visam alcançar uma parte do que é um plano de longo prazo que você tem para si mesmo, e não aquelas que são vagas e ambiciosas.