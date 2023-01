O homem que não para de crescer e sonha em se tornar o mais alto do mundo

Há 1 hora

Quando ouvi rumores de que havia um novo candidato a homem mais alto do mundo no norte de Gana, comecei a apurar se era verdade. O único problema que encontrei? Como medir sua altura.

Isso faria dele o homem mais alto do mundo, mas havia um problema — a clínica rural não podia ter certeza de sua altura porque não possuía as ferramentas de medição adequadas.

Diagnosticado com gigantismo há alguns anos, o jovem estava no meio da sua consulta mensal para lidar com as complicações da condição, quando foi solicitado a ficar em pé contra uma régua de medição.