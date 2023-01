A trágica morte de Ken Block, piloto famoso por acrobacias 'impossíveis' no YouTube

Há 48 minutos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Ken Block tinha milhões de visualizações em seus vídeos no YouTube

O mundo do automobilismo está de luto pela morte de Ken Block, o famoso piloto que se tornou uma estrela do YouTube graças à sua série de vídeos Gymkhana, na qual realizava acrobacias, piruetas e manobras com diversos tipos de veículos.

Block morreu aos 55 anos em um acidente com um snowmobile (veículo de neve). Ele estava descendo uma ladeira íngreme quando o veículo capotou e caiu sobre ele, segundo autoridades do condado de Wasatch, em Utah, nos EUA.

"Ele foi uma influência enorme em tudo que fez", disse a Associação de Rally dos Estados Unidos.

O ex-campeão mundial de Fórmula 1 Jenson Button disse que Block era "um talento que fez muito pelo nosso esporte".

Visionário, pioneiro, ícone

Block já foi considerado uma das maiores promessas do automobilismo americano.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Block fazia manobras radicais com diferentes tipos de veículos

Ele foi eleito revelação do ano em sua primeira temporada no campeonato nacional de rally. Ao longo de sua carreira, ele conquistou medalhas nos X Games e pódios no Campeonato Mundial de Rally Cross.

Ele também participou do Campeonato Mundial de Rally, competições de motocross, esqui e snowboard.

"Ken era um visionário, um pioneiro e um ícone", disse uma das empresas que fundou, a marca de roupas Hoonigan, em um comunicado no Instagram. "Mas, acima de tudo, ele era um pai e um marido. Ele fará muita falta."

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Block se destacou em várias modalidades, mas seus maiores sucessos vieram no rally e no rally cross

Crédito, Getty Images Legenda da foto, 'Um talento que fez tanto pelo nosso esporte', escreveu Jenson Button, ex-campeão mundial de F1

A popularidade que alcançou com sua série Gymkhana no YouTube superou qualquer uma de suas conquistas esportivas, com milhões de pessoas assistindo a seus vídeos em circuitos repletos de obstáculos e desafios perigosos.

Ele apareceu duas vezes no programa da BBC Top Gear e estrelou quatro jogos de corrida da EA Sports.