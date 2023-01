Astros de 'Romeu e Julieta' de Zeffirelli processam estúdio de cinema por 'abuso sexual'

Há 55 minutos

Os astros do filme Romeu e Julieta (1968), ganhador de duas estatuetas do Oscar, estão processando a Paramount Pictures por abuso sexual devido a uma cena de nudez exibida no longa.