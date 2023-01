Cinema: os 21 filmes mais esperados de 2023

Em 2022, filmes como Top Gun: Maverick e Avatar: O Caminho da Água tiveram grandes bilheterias, que estão se estendendo para este início de ano. Essa é a boa notícia para os fãs de cinema e para a indústria cinematográfica.

A notícia ruim é que as bilheterias do ano passado não chegaram perto dos faturamentos de antes da pandemia. A dúvida agora é se 2023 será o ano em que a indústria do cinema finalmente voltará ao patamar anterior à covid-19.

Confira uma seleção de 21 filmes muito esperados que estreiam neste ano (em ordem cronológica pela estreia) e podem ser cruciais para ditar o ritmo da recuperação do cinema.

1. Os Fabelmans

Previsão de estreia no Brasil: 12 de janeiro nos cinemas

Crédito, Entertainment One/Divulgação Legenda da foto, Gabrielle LaBelle faz o papel principal no novo filme de Steven Spielberg

O filme é sem dúvida o mais pessoal da longa carreira do diretor Steven Spielberg. É uma versão ficcionalizada de sua infância e sobre como foi crescer em uma família problemática.

A trama mostra a sua relação complicada com seus pais e como ele se apaixonou pelo cinema quando era pequeno. E como a obsessão se tornou uma carreira que já lhe rendeu dois Oscars de melhor direção — e que pode render um terceiro com esse filme, já que a Academia adora filmes autorreferenciais sobre cinema.

Assista ao trailer (legendado): Os Fabelmans

2. Holy Spider

Previsão de estreia no Brasil: 19 de janeiro nos cinemas e 10 de março no MUBI

Crédito, MUBI/Divulgação Legenda da foto, Zar Emir-Ebrahimi foi muito elogiada por sua atuação em Holy Spider

Este drama inspirado na vida real é baseado nos crimes de Saeed Hanaei, um trabalhador da construção civil iraniano que assassinou 16 profissionais do sexo na cidade de Mashad. O filme, que ficcionaliza grande parte da história, segue a jornalista investigativa Rahimi, interpretada por Zar Emir-Ebrahimi, que desempenha um papel crucial na perseguição do assassino em série.

Emir-Ebrahimi ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema de Cannes por sua atuação intensa e multifacetada.

Assista ao trailer (legendado): Holy Spider

3. Tár

Previsão de estreia no Brasil: 23 de janeiro nos cinemas

Crédito, Universal Pictures/Divulgação Legenda da foto, Cate Blanchett é cotada para o Oscar por sua atuação em Tár

Cate Blanchett tem ganhado diversos prêmios e elogios de críticos por sua performance como uma compositora e maestra chamada Lydia Tár no auge de sua carreira.

Apesar do sucesso, sua vida e trabalho são afetados por inúmeras pressões internas e externas.

Blanchett já venceu o Oscar duas vezes — o primeiro em 2005 e o segundo em 2014, nove anos depois. Agora se passaram outros nove anos de seu último Oscar — o que seria um momento propício para um novo prêmio — ao menos matematicamente.

Assista ao trailer (legendado): Tár

4. Till - A Busca por Justiça

Previsão de estreia no Brasil: 9 de fevereiro nos cinemas

Crédito, Universal/Divulgação Legenda da foto, Jalyn Hall e Danielle Deadwyler como Emmett Till e Mamie Till-Mobley

O filme é inspirado na história real de Mamie Till Mobley em sua busca por justiça para seu filho Emmett Till, sequestrado e linchado brutalmente em um crime racial nos Estados Unidos dos anos 1950.

Emmett Till tinha 14 anos quando foi assassinado após ser acusado de assobiar para uma mulher branca na rua.

Danielle Deadwyler interpreta Mamie em uma performance poderosa, cotada para uma indicação ao Oscar.

Assista ao trailer: Till - A Busca por Justiça

5. A Baleia

Previsão de estreia no Brasil: 23 de fevereiro nos cinemas

Crédito, A24/Divulgação Legenda da foto, Brendan Fraser é cotado para o Oscar por seu papel em A Baleia

Brendan Fraser é cotado para um Oscar por sua atuação extraordinária em uma das histórias mais inusitadas e comoventes do ano. Ele interpreta um professor com obesidade mórbida, morando em um apartamento minúsculo e tentando desesperadamente se reconectar com sua filha distante.

Dirigido por Darren Aronofsky, o filme foi aclamado em vários festivais de cinema e é um forte candidato a prêmios. Destaque também para outros membros do elenco, que inclui Hong Chau, Sadie Sink e Samantha Morton.

Assista ao trailer (legendado): A Baleia

6. Império da Luz

Previsão de estreia no Brasil: 23 de fevereiro

Crédito, Searchlight Pictures/Divulgação Legenda da foto, Olivia Colman e Micheal Ward em O Império da Luz

O filme é uma carta de amor ao cinema do diretor Sam Mendes com Olivia Colman, ganhadora do Oscar para Melhor Atriz em 2019, e Michael Ward nos papéis principais.

A trama se passa em um cinema de uma pequena cidade de praia nos anos 1980, onde a gerente (Colman) contrata um jovem (Ward) para ser o novo bilheteiro — e os dois formam uma conexão improvável.

A história explora uma ampla gama de temas, de romance a racismo, de misoginia a saúde mental. E, como sempre, há grande expectativa de Colman ser indicada para melhor atriz nesta temporada de prêmios.

Assista ao trailer (legendado): Império da Luz

7. Magic Mike - A Última Dança

Previsão de Estreia no Brasil: 23 de fevereiro nos cinemas

Crédito, Warner Bros. Legenda da foto, Channing Tatum e Salma Hayek contracenam em Magic Mike 3

O primeiro filme de Magic Mike lançado em 2012 eletrizou o público com galãs sem camisa, direção do aclamado Steven Soderbergh e uma trama baseada na vida do ator Channing Tatum (que foi stripper quando tinha 19 anos).

Uma sequência foi feita três anos depois e agora o terceiro e último filme chega aos cinemas com Mike se aventurando em Londres e experimentando um relacionamento sério com a personagem interpretada por Salma Hayek.

Assista ao trailer legendado: Magic Mike - A Última Dança

8. Luther - O Cair da Noite

Previsão de estreia no Brasil: março na Netflix

Crédito, Netflix/Divulgação Legenda da foto, Idris Elba foi aclamado por sua interpretação do detetive Luther na série homônima

Com dez temporadas de sucesso, a série policial Luther, da BBC, não está disponível em nenhum streaming no Brasil no momento, mas o filme que encerra a jornada do detetive interpretado pelo aclamado Idris Elba será lançado pela Netflix.

Quase nenhum detalhe foi revelado pelo roteiro de Neil Cross, mas podemos esperar crimes arrepiantes e reviravoltas.

A atriz Cynthia Erivo e o premiado ator Andy Serkis também estão no longa.

9. Guardiões da Galáxia Vol. 3

Previsão de estreia no Brasil: 5 de maio nos cinemas

Crédito, Marvel/Divulgação Legenda da foto, O elenco dos filmes anteriores dos Guardiões da Galáxia se mantém e ganha novos nomes

O próximo filme do universo cinematográfico da Marvel (MCU), Guardiões da Galáxia Vol.3, será o 32º de uma sequência que praticamente já se tornou uma longa série para o cinema.

O Vol.3 tem direção e roteiro de James Gunn, que se mostrou muito bem sucedido nos dois primeiros filmes da trilogia Guardiões da Galáxia. O elenco já conhecido de Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel (voz de Groot) e Bradley Cooper (voz de Rocket Racoon) neste filme é complementado por Will Poulter, Elizabeth Debicki, Sylvester Stallone, Sean Gunn, Maria Bakalova e Chukwudi Iwuji.

Zoe Saldana também está de volta, apesar de seu personagem ter deixado de fazer parte do grupo em uma trama envolvendo morte e viagem no tempo em Vingadores: Ultimato.

Assista ao trailer legendado: Guardiões da Galáxia Vol. 3

10. Velozes & Furiosos 10

Previsão de estreia no Brasil: 19 de maio nos cinemas

A franquia Velozes & Furiosos chega ao 10º filme mantendo um impressionante time de estrelas: desde atores do elenco original, como Vin Diesel e Michelle Rodriguez, a nomes que surgiram depois na série, como Jason Statham, Helen Mirren e Charlize Theron. Jason Momoa e Brie Larson também se juntam ao grupo no décimo longa da série.

Com um orçamento astronômico, o filme inclui filmagens em locações como Londres, Roma e Lisboa e as muito esperadas e cada vez mais absurdas perseguições de carro (que no sétimo filme chegaram a incluir carros pulando de paraquedas).

Para a tristeza dos fãs, no entanto, o próximo filme não terá a presença de Dwayne Johnson, o The Rock.

11. Homem-Aranha: Através do AranhaVerso

Previsão de estreia no Brasil: 1º de junho nos cinemas

A animação é a sequência do bem sucedido Homem-Aranha: No AranhaVerso, de 2018, e mais uma vez mostra o herói Miles Morales viajando por diferentes universos alternativos.

Além de desenvolver seu relacionamento com a Mulher-Aranha de Gwen Stacy, ele também entra em contato com um grupo mais amplo de Pessoas-Aranha, incluindo um Homem-Aranha mais velho, um Homem-Aranha britânico e uma Mulher-Aranha grávida.

Shameik Moore novamente fornece a voz de Miles. Juntando-se a ele estão Hailee Steinfeld, Issa Rae e Daniel Kaluuya.

Assista ao trailer (legendado): Homem-Aranha - Através do AranhaVerso

12. Indiana Jones e o Chamado do Destino

Previsão de estreia no Brasil: 30 de junho nos cinemas

Crédito, Lucasfilm/Divulgação Legenda da foto, Harrison Ford volta ao papel de Indiana Jones pela quinta vez

Enquanto os filmes da trilogia original de Indiana Jones são considerados clássicos, o quarto, O Reino da Caveira de Cristal, é amplamente considerado uma decepção por público e crítica. E o suposto plano do filme de passar o bastão para o filho redescoberto do arqueólogo, interpretado por Shia LaBoeuf, parece ter sido abandonado.

No quinto filme da franquia, Harrison Ford volta como Indiana Jonas e é acompanhado por novos personagens, interpretados por atores como Toby Jones, Antonio Banderas e Phoebe Waller-Bridge.

Assista ao trailer (em inglês): Indiana Jones and the Dial of Destiny

13. Missão Impossível - Acerto de Contas Parte 1

Previsão de estreia no Brasil: 13 de julho nos cinemas

O sétimo longa da franquia Missão: Impossível promete a mistura usual de cenários extravagantes, perseguições de carro e acrobacias angustiantes. Há poucos detalhes sobre a trama, mas Ethan Hunt, de Tom Cruise, provavelmente deve trabalhar para salvar o mundo de algum tipo de trama global nefasta.

Assista ao trailer (legendado): Missão Impossível - Acerto de Contas Parte 1

14. Barbie

Previsão de estreia no Brasil: 20 de julho nos cinemas

Crédito, Warner Bros./Divulgação Legenda da foto, Margot Robbie foi escolhida para interpretar a Barbie no cinema

A celebrada atriz e diretora Greta Gerwig causou furor ao anunciar que faria um filme da boneca Barbie com atores de carne e osso. Com os premiados atores Margot Robbie e Ryan Gosling, o longa teve um trailer bastante promissor que viralizou assim que foi lançado.

O filme foi muito adequadamente classificado como "comédia romântica" — mas, tirando isso, pouco se sabe sobre a trama. Independentemente da história, no entanto, o público já aguarda o que promete ser um banquete para os olhos com muita cor e coreografias.

Assista ao trailer (legendado): Barbie

15. How do You Live? ("Kimitachi wa dô ikiru ka" no título original em japonês; ainda sem título em português)

Previsão de estreia mundial: 14 de julho nos cinemas

Conhecido por longas imaginativos e inovadores como A Viagem de Chihiro e Meu Vizinho Totoro, o diretor japonês Hayao Miyazaki, de 81 anos, havia anunciado em 2013 que se aposentaria.

No entanto sua empresa, a Studio Ghibli, anunciou, para a alegria dos fãs, que Vidas aos Vento, de 2013, não será o último filme do diretor. Um novo longa de animação com sua direção está previsto para julho desde ano.

Segundo o produtor Toshio Suzuki, Miyazaki quis fazer um último filme como presente para seu neto.

A história será um romance de formação de um jovem japonês enquanto ele interage com seu tio e seus amigos.

16. Oppenheimer

Previsão de estreia no Brasil: 20 de julho nos cinemas

Crédito, Universal Pictures/Divulgação Legenda da foto, Cillian Murphy interpreta o cientista J. Robert Oppenheimer

O mais recente trabalho do diretor Christopher Nolan é a história do físico J. Robert Oppenheimer, considerado o "pai da bomba atômica".

Oppenheimer foi um dos principais membros do Projeto Manhattan, programa do governo americano que levou à criação das bombas lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki.

Cillian Murphy interpreta Oppenheimer e Emily Blunt interpreta sua esposa Kitty.

17. Next Goal Wins (ainda sem nome em português)

Previsão de estreia no Brasil: setembro nos cinemas

Depois do sucesso de suas comédias Jojo Rabbit e Thor: Amor e Trovão, Taika Waititi dirige um filme baseado na história real do técnico indicado para dirigir a seleção de futebol de Samoa Americana, considerada a pior seleção nacional do mundo. Michael Fassbender faz o técnico Thomas Rongen em seus esforços para classificar o time para a Copa do Mundo de 2014.

18. Duna: Parte Dois

Previsão de estreia no Brasil: novembro nos cinemas

Depois do impressionante sucesso de público e crítica de Duna: Parte 1, o diretor Denis Villeneuve continua a história do livro homônimo de Frank Herbert que até então era considerado inadaptável — tentativas anteriores de diretores consagrados não deram bons resultados.

Timothée Chalamet retorna como o jovem Paul Atreides, considerado o messias de um povo que vive no planeta desértico de Arrakis. Zendaya volta como Chani e o elenco ganha a adição de Florence Pugh como Princesa Irulan.

19. Wonka

Previsão de estreia no Brasil: 14 de dezembro nos cinemas

Crédito, Finnbarr Webster/Getty Images Legenda da foto, Timothée Chalamet vai dançar e cantar em Wonka

O mais famoso e excêntrico empresário de chocolate da literatura, dono da Fantástica Fábrica de Chocolate, já foi interpretado por Gene Wilder e Johnny Depp.

Desta vez o ator da moda Timothée Chalamet interpreta uma versão muito mais jovem de Wonka, personagem de Roald Dahl, em sua vida pregressa. Sally Hawkins, Olivia Colman, Jim Carter e Matt Lucas também estão no filme.

20. Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

Previsão de estreia no Brasil: dezembro nos cinemas

Crédito, Lionsgate/Divulgação Legenda da foto, Tom Blyth e Rachel Zegler estão na prequel de Jogos Vorazes

O filme é ambientado mais de meio século antes da história do quarteto original de filmes de Jogos Vorazes, que mostrou a ascensão da personagem Katniss Everdeen, de Jennifer Lawrence.

A nova parte da franquia conta a história do jovem Coriolanus Snow muito antes de ele se tornar um déspota implacável como presidente Snow.

Tom Blyth interpreta o jovem Snow. Também aparecem no filme Rachel Zegler e Hunter Schafer.

21. Killers of the Flower Moon (ainda sem nome em português)

Previsão de estreia no Brasil: 2023 na Apple TV, sem data de lançamento nos cinemas

Baseado no livro de mesmo nome de David Grann, o filme conta a história de uma série de assassinatos de membros do povo indígena Osage, nos anos 1920 em Oklahoma, depois da descoberta de um grande depósito de petróleo na região.

Com a direção de Martin Scorsese, o longa tem a presença dos vencedores do Oscar Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Além da presença de Brendan Fraser, cotado para o prêmio neste ano.

As datas de lançamento previstas podem sofrer alterações.

*com informações de Lizo Mzimba, repórter de cultura da BBC News.