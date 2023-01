'Acabou. Me libertei!': escritora celebra condenação de tio após relatar abuso sexual em livro

Há 32 minutos

Quando era criança, Belén López Peiró passava as férias de verão com seus tios na cidade de Santa Lucía, uma antiga colônia agrícola no norte da província de Buenos Aires, na Argentina, onde sua mãe havia crescido.