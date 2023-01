Por que não caímos da cama quando estamos dormindo

Não "perdemos o sentido" quando pegamos no sono, particularmente esse que nos impede de acordar atordoados no chão

"É fascinante porque pensamos que quando dormimos estamos completamente desconectados do que nos rodeia, mas não: se alguém por perto gritar, você acorda", explica Russell Foster, professor da Universidade de Oxford, no Reino Unido, ao programa Crowd Science, da BBC.

Portanto, não "perdemos o sentido" quando pegamos no sono, particularmente esse que nos impede de acordar atordoados — e talvez até machucados — no chão.

Sexto sentido?

Estudos pioneiros sobre ela foram realizados no século 19 por alguns dos grandes nomes da neurociência: o francês Claude Bernard, "um dos maiores de todos os cientistas", segundo o historiador da ciência I. Bernard Cohen; o anatomista escocês Charles Bell, cuja obra Idea of a New Anatomy of the Brain (1811) foi chamada de "Carta Magna da neurologia"; e Charles Sherrington, que ganhou o Prêmio Nobel de fisiologia/medicina em 1932 e que cunhou o termo propriocepção.