Globo de Ouro 2023: todos os ganhadores dos prêmios para o melhor do cinema e da TV

Redação

BBC News Mundo

Há 1 hora

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Steven Spielberg conquistou dois prêmios no Globo de Ouro

A cerimônia de entrega do Globo de Ouro voltou a ser realizada com toda pompa na terça-feira (10/01) em Los Angeles, nos Estados Unidos, após o boicote sofrido no ano passado, que custou sua transmissão.

Na 80ª edição da premiação, o filme Os Banshees de Inisherin, uma comédia obscura ambientada na Irlanda no início do século 20, foi um dos grandes vencedores da noite, conquistando três prêmios.

Os Fabelmans, o longa semiautobiográfico de Steven Spielberg, levou dois, assim como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.

Nas categorias de televisão, se destacaram as séries Abbott Elementary, com três prêmios, e The White Lotus, com dois.

A América Latina pode comemorar os triunfos do mexicano Guillermo Del Toro, com Pinóquio, vencedor na categoria de melhor filme de animação; e do argentino Santiago Mitre, com Argentina, 1985, eleito melhor filme de língua estrangeira.

A cerimônia, considerada como um "aquecimento" para o Oscar, voltou a ser transmitida neste ano nos Estados Unidos, com seu tradicional tapete vermelho — deixando para trás as polêmicas envolvendo a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA, na sigla em inglês), que concede os prêmios, em relação à falta de diversidade e conflito de interesses entre os jurados da organização.

A maioria dos vencedores recebeu seus prêmios pessoalmente, apesar das especulações de que muitas estrelas não participariam da cerimônia deste ano devido às controvérsias em torno da organização do evento.

A seguir, confira a lista completa dos vencedores do Globo de Ouro 2023:

Crédito, EPA Legenda da foto, Angela Bassett ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante no cinema

Nas categorias de cinema:

Melhor Filme (Drama): Os Fabelmans

Melhor Filme (Musical ou Comédia): Os Banshees de Inisherin

Melhor Diretor: Steven Spielberg - Os Fabelmans

Melhor Atriz (Drama): Cate Blanchett - Tár

Melhor Ator (Drama): Austin Butler - Elvis

Melhor Atriz (Musical ou Comédia): Michelle Yeoh - Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor Ator (Musical ou Comédia): Colin Farrell - Os Banshees de Inisherin

Melhor Ator Coadjuvante: Ke Huy Quan - Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor Atriz Coadjuvante: Angela Bassett - Pantera Negra: Wakanda para sempre

Melhor Filme Estrangeiro:Argentina, 1985 (Argentina)

Melhor Filme de Animação: Pinóquio

Melhor Roteiro: Martin McDonagh - Os Banshees de Inisherin

Melhor Trilha Sonora: Justin Hurwitz - Babilônia

Melhor Canção: Naatu Naatu - RRR

Nas categorias de televisão:

Melhor Série de TV (Drama): A Casa do Dragão

Melhor Série de TV (musical ou comédia): Abbott Elementary

Melhor Atriz de TV (Drama): Zendaya - Euphoria

Melhor Ator de TV (Drama): Kevin Costner - Yellowstone

Melhor Ator de TV (Musical ou Comédia): Jeremy Allen White - O Urso

Melhor Atriz de TV (musical ou comédia): Quinta Brunson - Abbot Elementary

Melhor Atriz Coadjuvante de TV: Julia Garner - Ozark

Melhor Ator Coadjuvante de TV: Tyler James Williams - Abbott Elementary

Melhor Minissérie ou Filme para TV: The White Lotus

Melhor Atriz de Minissérie ou Filme para TV: Amanda Seyfried - The Dropout

Melhor Ator de Minissérie ou Filme para TV: Evan Peters - Dahmer: Um Canibal Americano

Melhor Atriz Coadjuvante de Minissérie ou Filme para TV: Jennifer Coolidge - The White Lotus

Melhor Ator Coadjuvante de Minissérie ou Filme para TV: Paul Walter Hauser- Black Bird

Veja fotos de alguns dos vencedores:

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Michelle Yeoh levou para casa o prêmio de melhor atriz de comédia por 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo'

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Austin Butler ganhou o prêmio de melhor ator de drama por seu papel em "Elvis"

Crédito, EPA Legenda da foto, Ke Huy Quan foi eleito melhor ator coadjuvante por 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo'

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Jennifer Coolidge ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante por 'The White Lotus'

Crédito, EPA Legenda da foto, O ganhador do Globo de Ouro de melhor ator de musical ou comédia para TV, Jeremy Allen White

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Quinta Brunson, vencedora do prêmio de melhor atriz de comédia ou musical para TV, por seu papel em 'Abbot Elementary'

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O mexicano Guillermo del Toro ganhou o prêmio de melhor filme de animação por 'Pinóquio'