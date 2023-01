Por que STF chama invasões bolsonaristas de atos terroristas

Na decisão que determinou o afastamento do governador do no Distrito Federal e a prisão em flagrante dos envolvidos na invasão dos prédios dos Três Poderes no domingo (8/1), o ministro do STF Alexandre de Moraes cita as ações dos bolsonaristas como "atos terroristas contra a Democracia e as Instituições Brasileiras".