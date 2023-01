'Fui acusado de defecar no STF e nem em Brasília eu estava'

Há 46 minutos

A foto e os dados de Thiago Albuquerque, funcionário do Banco do Brasil, viralizaram nas redes sociais, associando o perfil dele ao vídeo em que um homem aparece simulando defecar no Supremo Tribunal Federal (STF) no domingo (8/1).