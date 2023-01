O mapa da 2ª Guerra que gerou corrida por tesouro nazista na Holanda

A divulgação de um antigo mapa levou muitos holandeses a sair em busca de tesouros nazistas supostamente escondidos perto da fronteira alemã no final da Segunda Guerra Mundial.

Na pequena cidade de Ommeren, no sudeste da Holanda, caçadores de tesouros de todo o país estão cavando buracos desde o fim de semana passado em busca do tesouro supostamente enterrado ali.

A caça ao tesouro começou depois que o Arquivo Nacional da Holanda divulgou na semana passada o mapa do esconderijo, que tem cerca de 80 anos, com todo o arquivo do caso. O mapa rapidamente se espalhou entre os caçadores de tesouros.