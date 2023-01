Como é Graceland, a mansão onde filha de Elvis Presley será enterrada e segunda casa mais visitada dos EUA

Há 58 minutos

Lisa Marie Presley, filha de Elvis, será enterrada perto do pai dela na propriedade da família, a famosa Graceland, segundo informações de um porta-voz.

A cantora de 54 anos morreu após sofrer uma parada cardíaca em sua casa na quinta-feira (12/1). Ela era a única filha do "Rei do Rock 'n' Roll", Elvis Presley.

É também onde ele está enterrado, depois que alguém tentou profanar o mausoléu da família no cemitério de Forest Hills e foi feita a transferência.

Elvis Presley na frente de sua casa, que custou US$ 100.000 em 1957

A mansão tornou-se um local de peregrinação inevitável para os fãs. E, também, um negócio lucrativo: é a segunda casa mais visitada dos Estados Unidos, atrás apenas da Casa Branca, residência do presidente.

Todos os anos, cerca de 600 mil pessoas visitam essa meca do rock. Graceland é um verdadeiro reflexo de Elvis Presley: enorme, excêntrica, e fascinante.

Uma casa com um portão musical

Originalmente, a área de Graceland era a extensa propriedade de uma rica família de Memphis. Em 1939, o herdeiro H.E. Toof construiu a mansão em estilo colonial e deu a ela o nome de sua filha, Grace.

Em 1957, Elvis Presley, com apenas 22 anos, comprou a casa para ser a residência dos pais dele. Ele tinha apenas 22 anos, mas já tinha poder financeiro suficiente para pagar os 100 mil dólares que ela custou. Hoje, seu valor é de 100 milhões de dólares (cerca de R$ 510 milhões).

Enquanto Elvis filmava "Jailhouse Rock", seu terceiro filme, as obras da casa avançavam para a reforma de um total de 23 cômodos, sendo oito quartos.

A "Sala da Selva"

Após a morte de Elvis, em junho de 1982, Graceland abriu suas portas ao público, com o objetivo de dar-lhe benefícios financeiros.

A decoração que os fãs encontraram não era a mesma vista pelo rei do rock em seus últimos dias. Priscilla Presley a redecorou no mesmo estilo de quando ela morava lá, antes do divórcio.