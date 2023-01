Glossário político: o que é ser fascista?

Usado na maioria das vezes para desqualificar (ou xingar) adversários políticos, a utilização atual do termo guarda pouca ou nenhuma referência com a ideologia criada na Itália do início do século 20 por Benito Mussolini e que inspiraria outros extremismos — como o nazismo — e serviria de catalisador para o mais sangrento conflito de nossa história, a Segunda Guerra Mundial.