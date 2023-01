As celebridades que prometem não deixar heranças para seus filhos

A recente promessa da cantora country americana Marie Osmond de não deixar herança para os filhos reacendeu um debate sobre os chamados nepo babies.

Osmond, com patrimônio líquido estimado em US$ 20 milhões (cerca de R$ 100 milhões), disse a uma revista que sua recusa em compartilhar a fortuna não era maliciosa.

Pelo contrário, ela afirmou que queria garantir que os filhos cultivassem suas próprias paixões e alcançassem o sucesso por conta própria.

Os nepo babies (abreviação para algo como "bebês do nepotismo") são aqueles que usam a fortuna e a popularidade dos pais para construir suas próprias carreiras.

"Não conheço ninguém que se torne qualquer coisa se simplesmente receber dinheiro", declarou Osmond à revista Us Weekly.

A cantora não é a única com uma visão interessante sobre a criação de filhos de celebridades.

Outros nomes conhecidos também disseram que planejam optar por não passar adiante suas fortunas. Embora, em alguns casos, a falta de herança não tenha impedido os filhos de capitalizar em cima do sucesso dos pais.

A seguir, confira uma lista com algumas dessas celebridades — e como alguns de seus filhos se saíram:

Daniel Craig

O ator britânico Daniel Craig já disse que acha a ideia de herança "detestável", e que seus dois filhos não vão receber sua fortuna de US$ 125 milhões (aproximadamente R$ 636 milhões).

"Minha filosofia é me livrar dela ou doar antes de partir", disse o astro de James Bond em 2020.

Mas mesmo sem herança, a filha mais velha de Craig, Ella, de 31 anos, já fez seu nome.

Ela é representada pela Ford Models, uma das maiores agências de modelos do mundo, e apareceu na capa da L'Officiel, uma revista de moda francesa, no início deste ano.

Também seguiu os passos do pai e tentou atuar, estrelando algumas peças com o grupo de teatro Shakespeare & Company, assim como filmes.

Ella falou publicamente sobre seu interesse em atuar — e disse que espera ser respeitada "como uma atriz de categoria e fazer realmente um trabalho de boa qualidade".

Gordon Ramsay

Apesar de serem filhos de um dos chefs mais conhecidos do mundo, os cinco descendentes de Gordon Ramsay nem sempre conseguem desfrutar da fortuna do pai.

Eles raramente comem em seus restaurantes com estrelas Michelin, disse Ramsay. Tampouco se sentam com os pais na primeira classe do avião quando viajam de férias.

"Eles não trabalharam nem de longe o suficiente para pagar por isso", disse Ramsay, que tem fortuna estimada em £ 63 milhões (cerca de R$ 397 mihões), ao jornal britânico The Telegraph em 2017.

Ele acrescentou que não tem intenção de deixar seu dinheiro para os filhos quando morrer, dizendo que quer evitar mimá-los.

Até agora, os filhos de Ramsay parecem ter trilhado seus próprios caminhos. Sua filha mais velha, Megan, de 24 anos, estudou psicologia na universidade, enquanto seu filho mais velho, Jack, de 23 anos, ingressou no Royal Marines, corpo de fuzileiros navais britânico.

Já sua filha de 21 anos, Matilda, virou uma personalidade da televisão, assim como o pai. Ela apresentou seu próprio programa de culinária, Matilda and the Ramsay Bunch, na CBBC, o canal de televisão infantil da BBC, e apareceu no MasterChef Junior.

Ela também tem mais de um milhão de seguidores no Instagram e outros 10 milhões no TikTok, onde costuma compartilhar vídeos do pai — alguns dos quais se tornaram virais.

Sting

O cantor e compositor britânico Sting é um dos músicos mais bem-sucedidos do mundo, com um patrimônio líquido estimado em US$ 400 milhões (aproximadamente R$ 2 bilhões). Mas ele diz que seus filhos não vão receber quase nada quando ele se for.

"O que entra nós gastamos, e não sobra muito", disse o pai de seis filhos ao jornal britânico Daily Mail em 2014, acrescentando:

"Eu certamente não quero deixar para eles fundos fiduciários que são um fardo. Eles precisam trabalhar."

Mas isso não impediu os filhos de Sting de embarcar em carreiras notáveis ​​no show business. Sua filha, Mickey Sumner, é atriz — ela apareceu no filme Frances Ha (2012), de Greta Gerwig —, enquanto dois dos seus filhos, Eliot e Joe, são músicos.

Sting também levou Joe para abrir sua mais recente turnê mundial, My Songs, em 2022.

Warren Buffett

Algumas dessas celebridades parecem ter se inspirado em Warren Buffett.

O magnata americano anunciou que pretende doar mais de 99% de sua fortuna — e que não vai sobrar muito para os filhos.

Buffett escreveu em 2021 que "depois de muito observar famílias super-ricas, aqui está minha recomendação: deixe para seus filhos o suficiente para eles fazerem qualquer coisa, mas não o suficiente para eles não fazerem nada".