Pai de menina obesa morta é acusado de negligência em tribunal britânico

Um pai está sendo julgado por homicídio culposo pela negligência grave da filha de 16 anos com deficiência.

Kaylea Louise Titford foi encontrada morta em outubro de 2020, deitada em uma cama em meio a lençóis sujos e com obesidade mórbida, na cidade de Newtown, no País de Gales.

A jovem tinha espinha bífida (malformação congênita na coluna) que a deixava com sensibilidade limitada da cintura para baixo, limitando sua mobilidade.

Já a mãe de Kaylea, Sarah Lloyd Jones, se declarou culpada da mesma acusação , quando compareceu ao tribunal no País de Gales em 12 de dezembro do ano passado.

Quando foi encontrada morta dentro de casa, estava com obesidade mórbida, pesando quase 146 kg.

Alun Titford e Sarah Jane Lloyd-Jones chegando ao tribunal para uma audiência do caso

"Suas falhas graves foram ocultadas do escrutínio do mundo exterior a partir de março de 2020 por causa do lockdown nacional imposto durante a pandemia de covid-19", declarou Rees.