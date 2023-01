Como campeão olímpico Usain Bolt perdeu R$ 65 milhões

20 janeiro 2023

O campeão olímpico Usain Bolt, um dos maiores nomes do atletismo de todos os tempos, viu grande parte de sua fortuna desaparecer.

Ele está tentando recuperar mais de US$ 12,7 milhões (cerca de R$ 66,2 milhões) que estavam em uma conta na empresa de investimentos Stocks and Securities Limited (SSL), com sede em Kingston, capital da Jamaica.