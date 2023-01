Por que algumas pessoas chegam sempre atrasadas?

A escritora britânica Grace Pacie decidiu investigar por que ela própria sempre chegava atrasada aos locais que visitava e documentou suas conclusões no seu livro Late! A Timebender's Guide to Why We Are Late and How We Can Change ("Atrasado! Guia para os que fazem dobrar o tempo sobre por que sempre chegamos tarde e como podemos mudar", em tradução livre).