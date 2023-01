5 dicas para pedir aumento de salário

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Planejar uma data para a conversa e pesquisar valores do mercado estão entre os 'deveres de casa' para quem quer pedir um aumento

Se você sente que seu salário está abaixo do que deveria, provavelmente não está sozinho.

Em vários lugares do mundo, os salários têm ficado aquém do aumento do custo de vida.

Aumentar o salário é um passo vislumbrado por muitos, ainda mais nesse contexto. Embora não haja garantia de que uma conversa com seu chefe resulte no aumento desejado, existem maneiras de aumentar as chances de sucesso.

Conversamos com recrutadores, uma gerente e uma psicóloga no Reino Unido, que apresentaram cinco dicas sobre como negociar melhor um possível aumento de salário:

1. Escolha o momento certo

Jill Cotton, especialista em tendências de carreira do site Glassdoor, afirma que agendar com antecedência uma conversa permitirá que você e seu chefe tenham tempo para se preparar — tornando mais provável que a troca seja produtiva.

"Não pegue seu chefe de surpresa", recomenda Cotton. "Seja franco e diga que deseja agendar uma conversa especificamente sobre salário."

Rowsonara Begum, que junto com o irmão administra um restaurante indiano na Inglaterra, lembra também que existem bons momentos considerando a situação do negócio em si: se o trabalhador apresenta sua demanda em um período em que o empreendimento está indo bem, há mais chances de sucesso no pedido de aumento.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Um bom momento para o negócio pode ser um melhor momento para pedir aumento

2. Leve evidências

Se você está pedindo um aumento de salário, deve ter muitos argumentos.

"Saiba o que você conquistou no ambiente de trabalho, o que fez para se desenvolver, para apoiar sua equipe, seus gerentes… Liste todos os prós do que você fez", diz Shan Saba, diretor da empresa de recrutamento Brightwork, no Reino Unido.

Essas evidências de um bom trabalho também ajudam seu chefe a racionalizar por que você deveria receber mais, de acordo com Stephanie Davies, psicóloga especializada em ambientes de trabalho.

"O cérebro precisa de um 'por quê': por que devo pagar essa quantia?", exemplifica.

No entanto, não se trata apenas de levar uma lista com todas as suas conquistas: é importante também ser claro sobre o que você quer fazer a seguir, diz Shan Saba.

"Se você tem aspirações para crescer na sua organização, tenha um plano do que pretende fazer no próximo ano."

3. Seja confiante

Jill Cotton, da Glassdoor, afirma que frequentemente as pessoas não se sentem confiantes em tocar nesse tipo de assunto porque há um "estigma" no assunto pagamento — que a especialista lembra ser "uma parte importante do trabalho".

Mulheres e pessoas de grupos minoritários podem achar particularmente difícil pedir um aumento, acrescenta a psicóloga Stephanie Davies. Ela aconselha que se busque por algum tipo de mentor ou pessoa experiente que possa te ajudar na preparação para essas conversas.

4. Tenha uma quantia em mente

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Não desista facilmente: negociações sobre salário podem levar meses

A maioria dos especialistas concorda que é melhor ter um valor exato em mente antes de iniciar uma conversa sobre remuneração.

Faça sua pesquisa, aconselha James Reed, presidente da empresa de recrutamento Reed.

"Você pode buscar na internet anúncios de emprego e ver quais são os salários de vagas semelhantes", diz ele.

Cotton adverte que a quantia deve ser realista.

"Todos nós gostaríamos de receber milhões todos os anos. Mas estamos sendo pagos para cumprir uma função com o conjunto de habilidades que temos", diz ela.

5. Não desista

Se as etapas acima não resultarem em aumento de salário, tente não desanimar.

"Às vezes, essas conversas podem demorar um pouco, até meses, mas é importante manter a comunicação aberta", diz Begum.

O salário também não é tudo, diz Reed.

"Não se trata necessariamente apenas de dinheiro. Você pode conseguir mais flexibilidade no horário de trabalho", diz ele, acrescentando que também se pode negociar treinamentos e ferramentas de desenvolvimento adicionais.

E se você acha que não está obtendo o que deseja de seu empregador, lembre-se de que existem outras oportunidades por aí.

"Você sempre pode procurar em outro lugar, essa é a grande lição", diz Stephanie Davies.