A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O que explica a escassez global de ovos de galinha

Há 18 minutos

O curioso é que há explicações distintas para essa falta em diferentes partes do mundo.

Neste vídeo, nossa repórter Thais Carrança explica os motivos da escassez global de ovos e quais as perspectivas para a oferta do produto no Brasil, em um momento em que muitos recorrem a essa fonte de proteína, tendo em vista a forte alta de preços dos alimentos.