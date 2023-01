Como pesquisadores concluíram que núcleo da Terra 'freou'

Há 1 hora

"Percebemos evidências contundentes de que o núcleo da Terra tem girado mais rápido do que a superfície, mas por volta de 2009 isso parou", diz o geofísico Song Xiaodong, da Universidade de Pequim, um dos autores do novo estudo publicado esta semana na revista Nature Geoscience.

O núcleo da Terra é uma esfera de ferro e níquel com um raio de 1.221 km e muito calor. A temperatura interna de 5.400 °C é próxima da do Sol (5.700 °C).

O que diz o novo estudo?

Os autores do novo estudo, Song Xiaodong e Yang Yi, analisaram as vibrações de diferentes terremotos nas últimas seis décadas.

A teoria deles não só defende que "o núcleo interno gira de um lado para o outro como se fosse um balanço [de parquinho infantil]", mas que isso acontece em ciclos de sete décadas, com mudanças no sentido da rotação a cada 35 anos, em média.

Os pesquisadores disseram que essa rotação coincide aproximadamente com as mudanças na duração do dia, que são pequenas variações no tempo exato que a Terra leva para girar ao redor de seu eixo.