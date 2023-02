Osteoporose masculina: a doença silenciosa que causa fraturas em milhares de homens todos os anos

Arancha R. Gortázar e Juan Antonio Ardura

The Conversation*

Crédito, Getty Images

À medida que envelhecemos, nosso tecido ósseo vai se deteriorando e perde qualidade.

Nas mulheres, essa perda de qualidade óssea fica muito evidente após a menopausa, porque o nível de estrogênio, hormônio sexual que têm efeito protetor sobre o esqueleto, diminui.

Mas, embora os homens não tenham uma perda abrupta de hormônios sexuais, eles sofrem muito mais fraturas ósseas por osteoporose do que imaginamos.

A osteoporose é caracterizada por uma diminuição da massa óssea e pela deterioração da microarquitetura e qualidade do osso.

Essas alterações aumentam a fragilidade óssea e se traduzem em um maior risco de sofrer fraturas, principalmente em algumas áreas específicas do nosso esqueleto, como quadril, coluna vertebral e punho.

Estima-se que a doença cause mais de 9 milhões de fraturas por ano no mundo, mas o número de pessoas afetadas é muito maior, cerca de 200 milhões.

As pessoas afetadas costumam passar despercebidas porque muitas vezes é uma doença silenciosa e assintomática que faz com que nosso esqueleto se deteriore sem sinais de alerta até que apareça a primeira fratura.

Mas por que perdemos massa óssea?

Ao longo da vida, o nosso esqueleto passa por ciclos de renovação ou remodelação óssea, no qual o tecido ósseo "velho" ou danificado se decompõe e é substituído por um novo, capaz de suportar todos os desafios a que submetemos o nosso esqueleto diariamente.

O problema é que, com o passar dos anos, esse processo de reposição dos tecidos velhos se torna deficiente, e as células responsáveis ​​pela formação do osso não são capazes de compensar a perda do osso eliminado.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, As alterações hormonais que ocorrem durante o envelhecimento aumentam a fragilidade óssea e o risco de fraturas de quadril, coluna e punho

Como consequência, o equilíbrio ósseo começa a ficar negativo. E vamos perdendo quantidade e qualidade de tecido ósseo como parte de um processo natural e inerente ao envelhecimento.

A questão masculina

O problema não é só feminino. É verdade que nas mulheres a perda da qualidade óssea é muito evidente após a menopausa, fase que marca uma queda acentuada na produção de estrogênio, hormônio sexual feminino.

Esses hormônios exercem um importante efeito protetor contra a perda de massa óssea, e sua diminuição no início da menopausa também provoca uma queda brusca da massa óssea.

No entanto, cerca de 25% das fraturas por osteoporose ocorrem em homens. E o que é mais importante, as complicações e a mortalidade associadas a essas fraturas são maiores nos homens do que nas mulheres.

Na verdade, estima-se que todos os anos cerca de 80 mil homens apresentem uma fratura por fragilidade do quadril, sendo que um em cada três morrem no primeiro ano e outros tantos voltam a sofrer fraturas.

Apesar desses dados, a osteoporose nos homens é subdiagnosticada e, por isso, em muitos casos, não é tratada. Às vezes, os profissionais de saúde não estão suficientemente conscientes do fato de que a osteoporose pode afetar os homens, o que contribui para retardar o seu diagnóstico.

O pico máximo de massa óssea é atingido durante a terceira década de vida, entre os 20 e 30 anos. E a partir desse momento, começamos a perder tecido ósseo.

No entanto, nos homens esse pico é alcançado mais tarde, uma vez que eles entram na puberdade mais tarde e permanecem nela por mais tempo do que as mulheres. Além disso, os andrógenos, hormônios sexuais masculinos, aumentam a espessura óssea, o que supõe uma vantagem mecânica inegável.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Especialistas constataram que a osteoporose é subdiagnosticada nos homens

Outro fator importante é que nos homens não há perda brusca de hormônios sexuais, como acontece com as mulheres após a menopausa: o declínio hormonal masculino ocorre gradativamente a partir da quarta ou quinta década de vida.

Mais tarde e mais grave

Todos esses fatores fazem com que os homens desenvolvam osteoporose pelo menos uma década mais tarde do que as mulheres.

Este fato contribui para um aumento da gravidade e do risco de mortalidade após a fratura, entre outras coisas porque com o envelhecimento surge também uma situação de inflamação crônica de baixa intensidade que acelera o processo de degradação óssea, aumentando assim o risco de fraturas e dificultando sua reparação.

Com a idade, aumenta também a deficiência de vitamina D, hormônio fundamental para a mineralização e qualidade óssea, e a função muscular diminui.

No caso de hipogonadismo (condição na qual os testículos nos homens produzem pouco ou nenhum hormônio sexual), consumo abusivo de álcool ou tratamento continuado com glicocorticoides usados ​​como medicamentos anti-inflamatórios ou imunossupressores, o processo é ainda mais acelerado.

Neste ponto, devemos estar cientes de que a qualidade dos nossos ossos tem um efeito direto na nossa saúde. Por isso, todo mundo, seja homem ou mulher, deve se preocupar em cuidar do esqueleto — sobretudo se mantendo ativo, adotando uma alimentação variada rica em cálcio e vitamina D, limitando o consumo de álcool e evitando o tabaco.

* Arancha R. Gortázar é professora de biologia celular, pesquisadora principal do Grupo de Fisiopatologia Óssea, Universidade San Pablo CEU, na Espanha.

Juan Antonio Ardura é professor na área de biologia celular e histologia, Universidade San Pablo CEU.

Este artigo foi publicado originalmente no site de notícias acadêmicas The Conversation e republicado aqui sob uma licença Creative Commons. Leia aqui a versão original (em espanhol).