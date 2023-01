A desconhecida 'rede de sorrisos' entre mulheres negras

Há 38 minutos

As mulheres negras recebem os menores salários, são as que mais sofrem violência doméstica e as que mais encontram dificuldades para se sair bem no mercado de trabalho.

No Brasil, por exemplo, são menos de 1% dos CEOs de empresas, e no Reino Unido o número é ainda menor.

Uma mulher negra sabe o que a outra passa. E elas se apoiam todos os dias, todas as horas, sem nem ao menos se conhecer. E sem que a grande maioria das outras pessoas perceba.

Neste vídeo, a jornalista Jamille Ribeiro conversa com mulheres que encontrou nas ruas de Londres e com especialistas. O tema: a troca espontânea de sorrisos entre mulheres negras em diferentes partes do mundo.

Essa troca pode ser uma expressão de cumplicidade, admiração ou uma identificação com símbolos comuns, como o crescimento recente do uso do cabelo natural.