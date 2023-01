Pedofilia: Imagens de vítimas de violência sexual explodiram na internet após lockdowns, diz estudo

Imagens de crianças vítimas de violência sexual aumentaram mais de dez vezes desde que as medidas de isolamento foram aplicadas na pandemia, segundo novo levantamento.

A Internet Watch Foundation (IWF) diz que seus dados revelam como os predadores se aproveitaram da situação - os sites de mídia social explodiram em popularidade no início de 2020, quando a pandemia começou.

No ano passado, a IWF registrou mais de 63 mil páginas mostrando vídeos e imagens de abuso infantil, em comparação com 5 mil antes da pandemia. Isso se refere a imagens de crianças filmando a si mesmas na câmera enquanto são coagidas por um predador na internet.

"Durante a pandemia, a internet foi uma tábua de salvação, mas só agora estamos desvendando todos os efeitos", disse a presidente da IWF, Susie Hargreaves. "O que está claro para nós é que as crianças mais novas estão sendo levadas a situações abusivas por predadores vorazes, muitas vezes enquanto elas estão em seus próprios quartos."

A instituição diz estar confiante de que o aumento detectado de imagens é um reflexo do crescimento desse tipo de atividade, porque os níveis identificados em seus relatórios permaneceram relativamente semelhantes nos anos anteriores.

Os pesquisadores dizem que muitos dos vídeos são gravados ou transmitidos ao vivo de quartos ou banheiros, com sons de uma casa movimentada ao fundo. Eles geralmente são feitos em um chat ao vivo e gravados sem o conhecimento da criança para serem compartilhados e vendidos por pedófilos.

A IWF é uma organização sediada no Reino Unido e diz que muitas vezes é difícil determinar, pelos vídeos, onde as crianças moram. No entanto, a organização diz que repassa os casos às autoridades se um uniforme escolar ou outros sinais estiverem visíveis.