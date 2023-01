Garota britânica de 14 anos morre após borrifar desodorante no quarto

Os pais de uma menina que morreu após inalar desodorante em aerossol estão pedindo uma rotulagem mais clara para alertar as pessoas sobre os potenciais perigos.

No Reino Unido, os desodorantes em aerossol devem trazer impresso na embalagem o aviso "manter fora do alcance das crianças".

No Brasil, uma lei aprovada em 1976 já proibia que produtos destinados ao uso infantil fossem vendidos sob apresentação de aerossol - em 2015, uma nova lei acrescentou um parágrafo determinando que os produtos de uso infantil "deverão ter características de rotulagem e de embalagem que possibilitem a sua imediata e precisa distinção daqueles destinados ao uso adulto".

A reportagem aguarda informações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para maior detalhamento sobre as regras no Brasil.

Os pais de Giorgia dizem que, no Reino Unido, o aviso vem atualmente em letras muito pequenas e que muitos pais devem comprar desodorantes para os filhos sem perceber o alerta.

"As pessoas não sabem o quão perigoso pode ser o conteúdo dessas latas", diz o pai de Giorgia, Paul. "Gostaria que ninguém mais no país — ou no mundo — passe pelo que passamos."