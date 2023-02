Os superidosos com superneurônios: por que algumas pessoas desafiam a passagem do tempo

Há 10 minutos

A fonte da juventude eterna — com a vitalidade e acuidade intelectual associadas a um cérebro jovem — é um desejo universal que se materializa em conceitos recorrentes como o Santo Graal ou a pedra filosofal.

Para além deste desejo humano, a existência dos chamados "superidosos" representa um desafio e uma oportunidade para compreender a raiz da saúde cerebral e do envelhecimento saudável.

Octogenários com cérebros de 50 anos

O superidosos são pessoas com mais de 80 anos que mantêm características físicas e cognitivas de um adulto 20 a 30 anos mais jovem.

Pesquisas recentes revelaram novos dados sobre os mecanismos moleculares e celulares que podem estar envolvidos no inevitável e irreversível processo de envelhecimento.

Nos profundar nos mecanismos genéticos da longevidade e na sua manifestação no organismo (fenótipo), nos permite focar nos hábitos de vida (alimentação, prática de exercício físico, atividade cognitiva, etc.) como fatores-chave que fazem pender a balança para um envelhecimento saudável ou patológico. O fenômeno que nos permite modificar nosso destino genético é a epigenética.

Estudos provaram que não é verdade que o cérebro perde a capacidade de se regenerar com o envelhecimento

Os mecanismos epigenéticos são modificações químicas no DNA produzidas por mudanças no ambiente (físico ou cognitivo) e que modulam a expressão dos nossos genes.

Mas vamos ver o que acontece com nosso cérebro ao longo da vida.

Um órgão de maturação lenta

A existência de mecanismos de proteção não impede que esses nichos progenitores deixem de repor neurônios com a idade. Por isso, o cérebro de uma pessoa idosa tem menos capacidade de regeneração, o que se traduz em uma diminuição da capacidade cognitiva.

De qualquer forma, as pessoas só costumam sofrer um declínio cognitivo grave quando a perda de neurônios é muito elevada devido a uma doença degenerativa, como o Alzheimer.

Chamamos de reserva cognitiva a capacidade do nosso sistema nervoso central de equilibrar e otimizar seu funcionamento para enfrentar doenças neurodegenerativas. Esta capacidade também está associada a fatores como a atividade intelectual: ler, escrever e socializar.

De onde vem o superpoder dos superidosos?

Neurônios de alto desempenho

Por outro lado, um estudo recente mostra que os superidosos possuem um grupo de neurônios maior do que o normal em uma estrutura cerebral envolvida na preservação da memória (camada 2 do córtex cerebral entorrinal). Essas células nervosas poderiam estar relacionadas ao conceito de reserva cognitiva.

A pesquisa indica que essa característica do superidoso não é observada em pessoas da mesma idade com declínio cognitivo, tampouco em indivíduos entre 60 e 65 anos que começam a apresentar lapsos de memória. Além disso, é significativo que esta área do cérebro seja uma das mais afetadas pelo declínio neuronal que caracteriza o Alzheimer.