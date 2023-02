Inchaço abdominal: as causas e como prevenir

Redação

BBC News Mundo

Há 1 hora

É algo bastante comum: sentir-se como um balão, com a sensação de estar com o estômago cheio, mas sem necessariamente ter comido muito.

O inchaço ou distensão é um aumento visível no tamanho do abdômen. A barriga parece cheia e isso gera incômodo.

Além da alteração física evidente, o inchaço abdominal pode vir acompanhado de dor de barriga, desconforto ou ruídos.

Por trás dessa condição tão comum, pode haver muitas causas. Algumas são fáceis de gerenciar e, para acabar com o problema, basta fazer algumas mudanças na alimentação.

Outras são mais complexas e podem variar de problemas no sistema imunológico a até serem indícios de um tipo de câncer.

A seguir, explicaremos algumas causas, quais são os sinais que devem nos deixar em alerta e que hábitos precisamos mudar para evitar essa sensação incômoda.

Ar ou constipação

A razão mais comum para o inchaço é ter muitos gases no intestino. O NHS, serviço público de saúde do Reino Unido, indica que isso pode ser provocado por alguns alimentos e bebidas ou pela ingestão de ar.

A segunda causa mais comum de sensação de inchaço é a constipação, algo que pode passar despercebido porque não se trata apenas de evacuar menos.

O Centro de Medicina da Universidade Johns Hopkins afirma que, se você tiver que fazer esforço para iniciar ou terminar uma evacuação; se suas fezes se assemelham a pedras ou seixos; ou se não ficar uma sensação de vazio ao defecar, você está sofrendo de constipação.

E tudo isso pode contribuir para que haja dores abdominais e inchaço. Porque quanto mais tempo as fezes ficam sem sair, mais chances as bactérias têm de fermentar e, portanto, de criar mais gases e inchaço.

Excesso de bactérias ou falta de movimento

Outra razão por trás do inchaço é a Sibo, sigla em inglês para supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Como o próprio nome sugere, é um excesso de bactérias, e ocorre quando as bactérias intestinais do cólon transbordam para o intestino delgado.

O crescimento excessivo dessas bactérias também pode sobrecarregar outras bactérias que são responsáveis justamente pelo equilíbrio do sistema e absorvem os gases.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Sibo, síndrome do intestino irritável, hormônios... Há várias causas por trás do inchaço abdominal

A Sibo pode ocorrer após uma complicação em uma cirurgia abdominal ou como resultado de alguns problemas estruturais em nosso sistema digestivo, como aderências intestinais ou diverticulite, bolsas salientes que se sobressaem no intestino delgado, de acordo com a Clínica Mayo, uma das maiores organizações de pesquisa médica dos Estados Unidos.

A síndrome do intestino irritável, condição bastante comum que afeta o sistema digestivo, pode tornar os pacientes extremamente sensíveis a gases e dores, cólicas estomacais, diarreia e constipação, além de inchaço abdominal.

Não se sabe a causa exata da síndrome do intestino irritável, mas o NHS afirma que ela tem sido associada a fatores tão variados quanto: a velocidade com que a comida passa pelo intestino, nervos hipersensíveis no intestino, estresse e histórico familiar.

Outro motivo que pode nos deixar inchados é a gastroparesia, doença que afeta os músculos do estômago, alterando sua motilidade — ou seja, o movimento espontâneo normal. Pode ser que a motilidade diminua ou pare de funcionar e, por isso, o estômago demore mais para esvaziar.

A causa da gastroparesia é desconhecida, mas a Clínica Mayo indica que, após uma cirurgia, complicações de diabetes ou uso de alguns medicamentos para depressão, pressão alta ou alergias pode haver esvaziamento gástrico lento e sintomas semelhantes.

Intolerâncias e hormônios

Às vezes, após o inchaço, pode haver uma intolerância alimentar. Alguns dos suspeitos habituais por trás do inchaço são geralmente alimentos que contêm lactose, frutose e carboidratos, como trigo e leguminosas.

Além disso, indica o NHS, pode ser sintoma da doença celíaca, condição na qual o sistema imunológico ataca seus próprios tecidos a partir da ingestão de glúten, proteína que aparece principalmente em três tipos de cereais: trigo, cevada e centeio.

Isso danifica o intestino delgado, impossibilitando a absorção de nutrientes e causando uma variedade de sintomas, incluindo diarreia, dor abdominal e inchaço.

Tão comum quanto os gases é o inchaço produzido pelos hormônios responsáveis ​​pelo ciclo menstrual. Até 3 em cada 4 mulheres sofrem de distensão abdominal antes e durante a menstruação, de acordo com a Cleveland Clinic.

Há também as flutuações hormonais que acontecem durante a perimenopausa, período de transição da última menstruação até a menopausa.

Os hormônios femininos podem causar inchaço por vários motivos. Por exemplo, o estrogênio causa retenção de líquidos; esse mesmo hormônio e a progesterona podem acelerar ou retardar a motilidade dos músculos estomacais e, por sua vez, causar gases; e ainda tem o aumento do útero pouco antes da menstruação.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Algumas mudanças na dieta podem ajudar a reduzir o inchaço

Às vezes, o inchaço que não desaparece pode ser sinal de algo mais sério, como problemas nos ovários e no útero, até mesmo câncer de ovário — por isso, é importante fazer exames pélvicos regulares.

Como reduzir o inchaço

Se você ainda não sabe por que se sente inchado, é importante fazer primeiro pequenas mudanças para ir descartando as causas.

O NHS recomenda a prática de exercícios regulares para melhorar a digestão e massagear o estômago da direita para a esquerda para liberar o ar preso, se a causa for gases.

No caso de constipação, comer alimentos ricos em fibras, como frutas, legumes e verduras, e beber muita água pode ajudar.

Entre as coisas a evitar, estão bebidas com gás, álcool e cafeína, presente no café e no chá, alimentos gordurosos, processados, muito açucarados ou condimentados e aqueles que são mais flatulentos, como repolho, feijão e lentilha.

Em relação à alimentação, também é aconselhável não fazer grandes refeições — mas, sim, pequenas e mais frequentes —, mastigar com a boca fechada para evitar engolir ar, não fazer refeições pesadas antes de deitar, nem se curvar na hora de comer.

Se você acredita que tem uma intolerância alimentar, tente eliminar gradualmente os alimentos sob suspeita e veja como se sente após cada refeição.

Quando procurar um médico

Normalmente, o inchaço costuma desaparecer por conta própria ou com algumas mudanças simples. E se aparecer apenas esse sintoma, embora seja algo incômodo, não tem por que representar uma condição subjacente grave.

Mas se o inchaço abdominal aparecer junto a outros sintomas ou não houver melhora com algumas mudanças simples, é aconselhável consultar um médico.