Quem era Tyre Nichols, jovem negro morto após ser agredido por policiais nos EUA

Há 56 minutos

Pai de uma criança de quatro anos, Nichols tinha o nome da mãe tatuado no braço. Uma de suas paixões era andar de skate.

A família de Tyre Nichols, um homem negro que morreu após ser agredido por policiais no Estado do Tennessee, nos Estados Unidos, o descreve como uma "alma linda", apaixonada por skate, pôr do sol e fotografia.