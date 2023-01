Oscar 2023: a polêmica que pode desclassificar indicada a melhor atriz

Muitos observadores de premiações ficaram surpresos quando Riseborough foi indicada para melhor atriz na semana passada por sua atuação no filme To Leslie .

A atriz, nascida em Newcastle, no nordeste da Inglaterra, interpreta uma mãe alcoólatra que desperdiça seus salários na loteria. O filme foi muito elogiado pela crítica, mas é pouco conhecido do público.

"Em particular", acrescenta a norma, "qualquer tática que destaque 'a competição' por nome ou título é expressamente proibida" e punível com suspensão de um ano de inscrição para infratores primários.

Uma postagem do Instagram excluída desde então, que foi particularmente colocada sob os holofotes, foi publicada pela conta oficial de To Leslie .

O post citava um texto do jornalista Richard Roeper, crítico de cinema do jornal americano Chicago Sun-Times. "Por mais que eu admire o trabalho de [Cate] Blanchett em Tár , minha atuação favorita de uma mulher neste ano foi apresentada pela camaleônica Andrea Riseborough", dizia a publicação.

Embora não exista nenhum problema na opinião do jornalista, é possível que tenha havido delito por parte da campanha de To Leslie por escolher uma citação que comparava os trabalhos de Riseborough e de Blanchett.

Algumas postagens compararam a atuação de Riseborough com sua concorrente Cate Blanchett (foto) - o que vai contra as regras da Academia

Essas aparentes violações de regras poderiam muito bem ter sido cometidas inocentemente. É improvável que todos os membros da Academia e equipes de relações públicas estejam cientes de todas as regras de campanha do Oscar.

Quais outras indicações foram retiradas?

- Em 2013, uma indicação de melhor canção original para Alone Yet Not Alone, do filme cristão de mesmo nome, foi retirada depois que o compositor da canção, Bruce Broughton, enviou um e-mail diretamente aos membros do ramo musical da Academia para "torná-los cientes de sua apresentação". O próprio Broughton era um ex-membro da Academia;