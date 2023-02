Manifestantes no Irã dizem que foram cegados de propósito pela polícia

Há 22 minutos

Centenas de manifestantes no Irã dizem ter sido alvejados intencionalmente nos olhos por forças de segurança, em meio à dura repressão à atual onda de protestos no país.

"Você (policial) mirou contra os meus olhos, mas meu coração ainda bate", escreveu no Instagram a estudante Elahe Tavokolian, que conta ter sido atingida durante protestos na cidade de Mashhad, em setembro. Ela perdeu a visão do olho direito. "Obrigada por tirar a visão do meu olho, algo que abriu os olhos de tanta gente. A luz dentro do meu coração e a esperança por dias melhores vão me manter sorrindo."