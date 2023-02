As avalanches que mataram 10 turistas na Áustria e na Suíça

Há 1 hora

Equipes de resgate durante sua missão perto de Fieberbrunn, no oeste da Áustria no sábado (4/2)

As autoridades da Áustria emitiram um alerta de avalanche de nível quatro - o segundo mais alto - após intensa nevasca e vento na área.

Apesar dos avisos, as estações de esqui no oeste da Áustria estão lotadas devido ao período de férias escolares em Viena.

A polícia austríaca anunciou cinco mortes no domingo (5/2), incluindo a de um homem de 59 anos que estava usando um equipamento de limpar a neve na região de Tirol, no oeste do país.